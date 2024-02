Palaia, riapre lo sportello bancomat nella frazione di Montefoscoli

Una bella notizia per gli abitanti di Montefoscoli, nel comune di Palaia: dopo alcuni anni torna infatti il servizio bancomat. Grazie a un’iniziativa dell’amministrazione comunale, accolta dalla Banca di Pisa e Fornacette, lo sportello automatico è stato installato nell’edificio di proprietà comunale che si trova in via Piana, sede anche degli ambulatori medici e della Misericordia di Montefoscoli.

"Un passo importante verso la direzione di mantenere vivo un paese attraverso i servizi alla cittadinanza, contrastando quindi lo spopolamento" così il sindaco di Palaia Marco Gherardini.

Per la riattivazione del servizio sono stati necessari alcuni lavori di manutenzione straordinaria andando a realizzare un locale tecnico idoneo. L’ importo dell’intervento è di 17.000 euro, cifra sostenuta dal Comune beneficiando anche di un contributo di 8.403,36 euro della Regione Toscana.

La Banca di Pisa e Fornacette, rispondendo nei mesi scorsi a un avviso pubblico del Comune di Palaia, ha messo a disposizione il dispositivo bancomat, ha installato i sistemi di sicurezza e videosorveglianza e si occuperà della conseguente gestione dello sportello automatico.

L'ATM permetterà alla comunità, in modo semplice e intuitivo, di effettuare operazioni come prelievo contante e ricariche telefoniche, mentre per i clienti della Banca sarà possibile anche effettuare la visualizzazione di informazioni quali i movimenti e il saldo del conto corrente.

"Una soluzione di servizio orientata al presidio del territorio e a favorire l’autonomia del cliente - spiega Paolo Carbone, direttore generale della Banca di Pisa e Fornacette - nella consapevolezza che la prossimità con i soci e clienti ha sempre rappresentato il valore aggiunto distintivo delle Banche di Credito Cooperativo".