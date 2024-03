Servizi: un nuovo sportello di consulenza alle imprese per tutta la Provincia

Un presidio dedicato al credito, al supporto e alla consulenza finanziaria con l’obiettivo di essere sempre più vicina alle aziende ma anche ai liberi professionisti. CNA Pisa riparte dalla Val di Cecina e va a potenziare, arrivando a toccare tutto l’esteso territorio della provincia di Pisa, la sua presenza con un ufficio credito aperto dalle 8.30 alle 13.30.

Si parte dalla Val di Cecina che vedrà ogni primo lunedì del mese l’apertura di uno sportello ad hoc dedicato alla consulenza finanziaria nella sede dell’associazione di categoria di via San Lino, 71 a Volterra. Ogni secondo martedì del mese sarà invece la volta della sede di Pontedera di CNA Pisa, per poi proseguire sempre dalle 8.30 alle 13.30 con l’ufficio di San Miniato aperto il terzo lunedì del mese e poi, nuovamente, il quarto martedì del mese a Pontedera, in Via Brigate Partigiane, 2.

"CNA Pisa vuole essere sempre più vicina alle sue aziende e agli imprenditori della vastissima provincia di Pisa - scrive in una nota l’associazione di categoria - E’ per questo che capillarmente offriamo un servizio molto importante e diffuso sul territorio. I nostri consulenti del settore credito possono infatti fornire una consulenza specializzata e personalizzata per valutare la fattibilità di un progetto imprenditoriale, consigliare sulle migliori opzioni di finanziamento disponibili e assistere nel preparare la documentazione necessaria per la richiesta di finanziamento e per minimizzare i rischi legati al progetto".

CNA Pisa ricorda, infine, che sono appena stati attivati, ed è pronta a fornire supporto, i Bandi della CCIAA Toscana Nord Ovest, con possibilità di contributi a fondo perduto, dedicati a:

- digitalizzazione e ecologia

- Internazionalizzazione

- Certificazioni e sicurezza

- supporto alle aziende che hanno subito danni a seguito eventi alluvionali