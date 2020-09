Toscana colpita dal maltempo: firmato lo stato di emergenza

E' stata firmata oggi daI presidente della Regione Toscana in carica Enrico Rossi, dando seguito anche ai sopralluoghi effettuati nei giorni scorsi dal presidente in attesa di proclamazione Eugenio Giani, la dichiarazione dello stato d'emergenza regionale, in seguito agli eventi meteo dal 24 al 26 settembre che hanno interessato alcuni territori in Toscana e in particolare quello livornese (dove una tromba d'aria ha provocato ingenti danni e feriti a Rosignano), Grosseto, Pisa (dove è stato colpito in particolar modo il litorale), Siena e la Città metropolitana di Firenze.

