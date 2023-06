'Va' dove ti porta il bus': per gli studenti un tour in città a bordo dei mezzi pubblici

Il viaggio di 'Va’ dove ti porta il bus' è arrivato anche a Pisa. Il progetto didattico promosso da Autolinee Toscane è in fase di ultimazione, dopo che nei mesi di dicembre e gennaio è stata realizzata una campagna informativa rivolta alle scuole, grazie alla preziosa collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha consentito di raccogliere le adesioni di 55 classi tra primarie e secondarie di primo grado di Pisa, Massa, Carrara, Livorno, Lucca, Siena, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze.

Il progetto è?finalizzato non solo ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della propria città. Sono complessivamente tre gli incontri che ogni classe ha seguito con il supporto di operatori didattici qualificati. In aula sono stati presentati i servizi urbani di Autolinee Toscane e l’organizzazione dell’azienda, valorizzando l’importanza del rispetto delle regole ed i vantaggi dell’utilizzo dei mezzi pubblici che garantiscono anche sicurezza e rispetto dell’ambiente. Tutte le classi hanno avuto modo di sperimentare un’uscita in autobus con il supporto degli insegnanti e dell’operatore didattico in modo da mettere in pratica le regole apprese e per scoprire i luoghi di interesse che grazie alle linee urbane è possibile incontrare.

A Pisa le classi coinvolte sono tutte dell’Istituto Comprensivo Fibonacci: 5^A, 5^B, 5^C della scuola primaria 'D. Chiesa' e 1^A, 1^B della scuola secondaria (Sede Centrale).

Durante il viaggio, i bambini animati da un forte entusiasmo, sono saliti sui bus della navetta E, Lam Verde, Lam Rossa, linee 2 e 4 apprezzando le bellezze artistiche della città pisana.

Alcune classi della primaria sono salite sulla 'Navetta E' e scese in piazza dei Cavalieri dove gli alunni hanno potuto ascoltare la storia della piazza, della Normale e della Torre dell’Orologio, vedendo la Chiesa di San Sisto, Piazza dei Miracoli, l’Università di Pisa. Arrivati sul Lungarno hanno preso la Lam Verde; una volta nei pressi della scuola gli studenti hanno approfondito anche la storia delle Mura di Pisa.

Camminando sul Lungarno gli alunni hanno ascoltato la storia del Lungarno e del Museo Palazzo Reale.

Altre classi sono transitate da via Don Bosco, dove è stata illustrata loro la figura di Don Bosco e approfondita la conoscenza dell’Acquedotto. Sono saliti sulla Lam Verde in direzione Mercato transitando dall’istituto Matteotti, dall’area di ricerca del CNR e via di Pratale; gli alunni hanno acquisito informazioni sul mercato e proseguendo sulla Lam Verde hanno potuto vedere la chiesa di San Zeno e una volta sui lungarni è stata illustrata loro la storia del Guardino Scotto e di Palazzo Lanfranchi. S

Con le scuole medie il percorso è stato più articolato. Uno dei tragitti interessanti è stato quello della linea 4; durante questo percorso, gli studenti hanno approfondito la conoscenza della chiesa del Santo Sepolcro, dei Banchi, del Bombardamento della città. Arrivati a destinazione hanno acquisito nozioni della Domus Mazziniana, di Piazza Vittorio Emanuele II e del Murales Tuttomondo di Keith Haring. Da via Crispi hanno poi preso la Lam Rossa per andare verso Piazza dei Miracoli e così apprendere conoscenze della Cittadella e della Luminara.

Il progetto è gratuito per tutti i partecipanti.

Positivo anche il giudizio dei docenti. “Gli alunni e le alunne, dopo aver svolto delle attività pratiche in classe finalizzate all'individuazione dei luoghi di interesse storico, artistico, culturale della città e dei mezzi pubblici a disposizione per raggiungerli, hanno effettuato un tour in bus, per visitarli e fotografarli. Hanno così avuto modo di sperimentare, al tempo stesso, le corrette regole per muoversi con i mezzi pubblici, in autonomia e nel rispetto degli altri. Nell'ultima fase del progetto, attraverso un confronto ed un lavoro collettivo, hanno scelto le immagini più significative dei luoghi visitati e hanno prodotto testi scritti e grafici per realizzare pannelli informativi sui luoghi di interesse della città - ha sottolineato l'insegnante Rosanna Di Vittorio - alunni ed alunne hanno partecipato con vivo interesse alle attività proposte e insieme alle loro docenti hanno dimostrato molta soddisfazione per il percorso didattico effettuato i cui obiettivi rientrano pienamente tra quelli di Educazione alla Cittadinanza, al fine di formare ragazzi e ragazze che sappiano conoscere, rispettare e valorizzare il territorio in cui vivono”.