Tamponamento fra tre auto: due donne trasferite al Pronto soccorso

Nella mattinata di mercoledì 15 febbraio si è verificato un tamponamento tra tre auto in via Valdera. Sul luogo dell'incidente sono intervenute la Pubblica assistenza di Pontedera e i colleghi di Ponsacco. Ad avere la peggio due donne, una 39enne pontederese e una 45enne residente a Ponsacco. Entrambe sono state trasportate in codice giallo per contusioni varie al Pronto soccorso di Pontedera.