Teatro Delivery Pisa - il justheatre dello spettacolo

Teatro Delivery Pisa, dal 7 gennaio lo spettacolo arriva a domicilio Teatro Delivery Pisa - dal 7 gennaio 2021 La rete di Barbonaggio Teatrale lancia una nuova modalità di usufruire della cultura e del teatro. Leggi il menù e ordina il tuo piatto culturale preferito: lo spettacolo arriva a casa tua. Con Teatro Delivery non devi più rinunciare all'arte durante questi tempi di distanziamento sociale. La rete USCA Pisa (Unità Speciali di Continuità Artistica) porta cultura e performance teatrale a casa del pubblico. Con il Teatro Delivery, progetto già attivo in altre reti USCA diffuse sul territorio nazionale, dal 7 gennaio 2021 anche nel territorio della provincia di Pisa sarà possibile ordinare da un menù estratti teatrali, letture e poesie che gli attori-rider reciteranno direttamente a casa dello spettatore o in un luogo a lui comodo, proprio come se fosse un ordine di qualsiasi altro servizio a domicilio. Una volta stabilito il giorno e il prezzo, l'attore-rider raggiungerà il luogo prescelto, instaurando con una formulazione diversa il magico rapporto tra pubblico e attore, adesso che la chiusura temporanea dei teatri richiede nuovi modi di mantenere viva questa interazione. I menù Sarà possibile scegliere tra diversi menù (che potranno subire variazioni o aggiornamenti durante tutto l'arco di durata dell'iniziativa). Menù poetico La selezione poetica permette di scegliere tra le opere di Charles Bukowski, Raymond Carver, Laura De Dilectis, Mariangela Gualtieri, Garcia Lorca, Filippo Marinetti, Alda Merini, Fernando Pessoa, Luis Sepulveda, Wislawa Szymborska, Walt Whitman. Sarà possibile richiedere poesie anche di autori non presenti nel menù. Menù teatrale, suddiviso in: - Contemporaneo che permette di scegliere pezzi tra i nomi di Karl Valentine, Bernard-Marie Koltès, Yasmin Reza, David Ives, Tom Stoppard e Samuel Beckett. - Scenico con pezzi tratti dalle opere di Mark Haddon, Vincent e Theo Van Gogh e J.K. Rowling con il celeberrimo Harry Potter. - Happy Theatre Per i bimbi. Ogni titolo contiene almeno 4 pezzi. Si può scegliere tra Il Piccolo Principe, Lo Hobbit, Miti e Leggende e Favole al Telefono di Rodari con tanto di laboratorio creativo. - Km 0 Per poter ascoltare e vedere pezzi di Danilo Soscia, Federico Guerri e Antonio Tabucchi. I menù si differenziano sia nella dinamica scenica che per la tipologia di pubblico a cui si rivolgono. Per ogni menù, l'attore-rider introdurrà lo spettatore al pezzo selezionato con piccoli racconti e/o spiegazioni. Ma come funziona? Lo spettatore seleziona il menù che più lo ispira, selezionando da esso un minimo di tre pezzi e scrivendo all'indirizzo mail teatrodelivery.pisa@gmail.com concorda tempistiche e modalità di svolgimento con l'attore-rider. Per chi vuole "assaggiare" pezzi tratti da menù diversi, esiste anche la possibilità di fare un mashup. Per esempio: Menù contemporaneo (3 pezzi) + una poesia/lettura scenica Menù scenico (1 pezzo) + menù contemporaneo (2 pezzi) Il menù Happy Theatre si rivolge invece ai più piccoli, che troveranno almeno 4 racconti in ogni proposta letteraria ricca di favole e leggende. Ma non solo: ci sarà spazio anche per il lavoro creativo e pratico con i laboratori, perché se giocare è divertente, imparare giocando lo è ancor di più! Gli altri format a domicilio Il servizio di Teatro Delivery si articola poi in altri format pensati per rendere più attiva la sua dimensione sociale. "Teatro Sospeso": Come il famoso caffè sospeso, è possibile lasciare un pezzo già pagato per la persona che usufruirà del servizio subito dopo. "Regala il teatro": per regalare o dedicare poesie romantiche, pezzi o letture ad amici e familiari. "Proponi tu": permette di proporre un testo o una poesia che si vorrebbe ascoltare dalla finestra o recitato davanti casa. "Disegnando le favole di Rodari": un laboratorio artistico per i più piccoli, che apprenderanno attraverso il gioco e l'immaginazione. Un esercizio pratico a distanza ma che permette loro di giocare comunque con la creatività. Il servizio di Teatro Delivery sarà attivo dal 7 gennaio 2021, salvo diverse disposizioni ministeriali, e garantirà la fruizione degli spettacoli in ottemperanza alle norme anti contagio vigenti. Cos'è il Barbonaggio Teatrale Il progetto Teatro Delivery è ispirato al Barbonaggio Teatrale dell'attore Ippolito Chiarello, che dal 2009 porta il teatro al di fuori del luogo fisico, sperimentando sempre nuovi modi di creare performance teatrali. Chiarello è il fondatore della rete USCA (Unità Speciali di Continuità Artistica) che incarna l'idea del Barbonaggio Teatrale: dare voce, anche in forme e modalità fino a questo momento poco utilizzare, al mondo culturale e, più nello specifico, teatrale. Attraverso il Barbonaggio Teatrale quello che si vuol fare è sensibilizzare la società verso la situazione artistica italiana e al tempo stesso rendere la stessa nuovamente parte di un processo artistico che solo nella restituzione “dal vivo” può trovare forma.