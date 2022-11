Topi nel distaccamento dei Vigili del Fuoco: "Se ci fermiamo, si blocca l'aeroporto"

Turni di lavoro interamente passati sui mezzi, all'esterno, perché la sede era infestata dai topi. Sono anni che il sindacato Usb denuncia le condizioni di lavoro dei Vigili del Fuoco dislocati all'aeroporto Galilei. Questo ultimo episodio risale ai primi di novembre, ma sono numerose e costanti nel tempo le criticità delle due strutture in cui operano in tutto 12 pompieri, 8 presso la sede principale, vicina alla nuova area check-in, e 4 nel sub-distaccamento a metà della pista di atterraggio. Proprio in questa struttura si è verificato il problema con i topi.

Entrambe le sedi risalgono agli anni '80. "Non sono mai stati fatti dei veri lavori di ristrutturazione. Ci sono stati alcuni interventi molto parziali nella sola sede principale", hanno spiegato i rappresentanti Usb dei Vigili del Fuoco. Il sub-distaccamento, in particolare, è fondamentale per assicurare i tempi di intervento rapidi richiesti dalla normativa di riferimento in caso di incidente aereo: in 2 minuti i mezzi devono essere sul posto, una risposta all'emergenza impossibile se le autobotti dovessero partire solo dalla sede principale.

Ad illustrare il caso e la situazione sono stati Claudio Mariotti, di Usb Vigili del Fuoco Toscana, e Simone Cheli, Usb Vigili del Fuoco Pisa. "Il sub-distaccamento era territorio dei topi - hanno raccontato - c'erano così tanti buchi nei muri che una volta è entrato anche un serpente, poi anche cavallette.... parliamo di una struttura dove si mangia e si dorme. Dal giovedì siamo dovuti rimanere fuori dai locali perché le condizioni igienico-sanitarie non erano più sostenibili, fino a lunedì, che è stata fatta la derattizzazione".

Il sub-distaccamento, così importante per la sicurezza del Galilei, viene descritto come una soluzione di fortuna. "A parte i problemi pure agli infissi ed i continui malfunzionamenti del condizionamento - afferma Mariotti - ci sono carenze evidenti. Basti pensare che le autobotti vengono riempite con un tubo da giardino. Ci vogliono ore e i mezzi vengono comunque usati per le esercitazione ogni mattina. La pompa idonea c'è solo nella sede principale. La tettoia è stretta, corta e aperta: i mezzi ci entrano precisi, se apri lo sportello nel punto sbagliato sbatti e non puoi uscire. Veicoli da uno o due milioni di euro restano sempre esposti alle intemperie, se la temperatura scende sotto lo 0 c'è pericolo che l'acqua delle botti si congeli".

A tutto questo si aggiungono le rivendicazioni ormai di lungo corso, rilevate anche nel verbale redatto dopo l'ispezione congiunta fatta nel dicembre 2021, richiesta dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed eseguito insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi del Comando Vigili del Fuoco di Pisa. "Oggettive carenze e difformità dei luoghi di lavoro", spiega in una nota Usb, "non sanabili dal datore di lavoro, il Comando Vvf, in quanto i luoghi sono di proprietà ed uso esclusivo di Toscana Aeroporti". In sostanza quindi il servizio di sicurezza è assicurato dai Vigili del Fuoco, con il Ministero dell'Interno che paga operatori e mezzi, ma gli edifici sono sotto la gestione e responsabilità della società privata.

Usb quindi chiede un "impegno alle istituzioni e a Toscana Aeroporti per garantire condizioni di lavoro idonee, per assicurare la safety in aeroporto". La soluzione definitiva potrebbe essere una nuova sede, unificata, al posto dell'attuale sub-distaccamento in mezzo alla pista: "I locali della sede principale - dice Cheli - potrebbero essere usati da Toscana Aeroporti per le sue attività, handling o altro. A noi non servono strutture particolarmente grandi. E' quello che sarebbe previsto nel masterplan, per un investimento di alcuni milioni. Sentiamo dire ogni volta che 'si farà fra 2 anni' o rinvii simili, ma siamo ancora qua, con i problemi di sempre".