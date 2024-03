Mercoledì 20 marzo alle ore 11, in Piazza Vittorio Emanuele, a Pisa, si terrà la tappa del tour itinerante per l'Italia promosso dall’Ugl con lo slogan 'Lavoro è PartecipAzione', a bordo di un autobus, per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese. Il tour, che sta attraversando venti regioni, si propone di affrontare il tema della partecipazione declinandolo concretamente nelle singole realtà aziendali, per arrivare alla realizzazione compiuta dell’art. 46 della Costituzione Italiana.



All’evento interverrà Paolo Capone, Segretario Generale dell’Ugl, per affrontare i temi locali e regionali che riguardano l’occupazione, l’economia e il lavoro. La sicurezza sul lavoro, i bassi salari e la maggiore produttività sono questioni cruciali che richiedono l'attiva partecipazione dei lavoratori.