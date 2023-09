Colpito da un pezzo di ferro mentre guida sulla Fi-Pi-Li: il ferito cerca testimoni

Pochi attimi hanno fatto la differenza, nella prima mattina di giovedì 21 settembre, tra un bruttissimo spavento e una tragedia dell'asfalto. Michele Scardina stava guidando la propria vettura sulla Fi-Pi-Li in direzione di Pisa quando, all'altezza dell'uscita di San Miniato, il parabrezza dell'auto è stato sfondato da un detrito proveniente dalla corsia opposta. L'oggetto, dopo aver infranto il vetro, ha colpito al volto il guidatore.

Questa la testimonianza di Scardina, affidata alla bacheca del gruppo Facebook 'I dannati della FIPILI': "Mi trovavo in corsia di sorpasso e all'improvviso dalla corsia opposta al mio senso di marcia è arrivato un pezzo che secondo me potrebbe appartenere ad un camion adibito al trasporto veicoli tipo bisarca. Mi ha sfondato il vetro e mi ha ferito il volto. Sono riuscito con non poche difficoltà a non scontrarmi con altre auto ed uscire e mettere in sicurezza me e la macchina. Successivamente ho allertato 112 con ambulanza e Carabinieri. Vi chiedo se esiste un ente da contattare per cercare di risalire al camion. O se qualcuno del gruppo ha visto qualcosa, mi faccia sapere".