Trasportano batterie esauste senza permesso: denunciati

Denunciate in stato di libertà dai Carabinieri di San Miniato due persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I militari dell’Aliquota Radiomobile cittadina hanno sorpreso di notte i due che, a bordo di un’auto non adibita al trasporto di cose e senza essere in

possesso di alcuna autorizzazione, trasportavano 30 batterie per veicoli esauste, in pessimo stato di conservazione, alcune delle quali con pericolosi sversamenti di liquido in corso.



L’auto ed i rifiuti speciali sono stati posti sotto sequestro e le batterie sono state subito stoccate presso un’idonea depositeria autorizzata, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto.