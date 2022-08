Trasporto sociale di Capannoli: il servizio compie vent'anni

Una cena conviviale per festeggiare i 20 anni del servizio di trasporto sociale. Così la Farmavaldera, società pubblica che gestisce la farmacia comunale di Santo Pietro Belvedere, insieme al Comune di Capannoli ed alla Pubblica Assistenza, ha voluto ringraziare tutti i volontari che hanno permesso lo svolgimento di un servizio così importante per la cittadinanza.

"Il servizio nacque nel 2002 dall'esigenza di portare a scuola una bambina disabile; chiedemmo alla farmacia di trovare una soluzione da proporre alla famiglia", ha ricordato l'ex sindaco Luciano Franchi, invitato per la speciale occasione. "Un servizio che poi è cresciuto, che grazie all'amministrazione comunale è stato regolamentato ed offerto alle persone che ne abbiano la necessità per recarsi a fare visite mediche, per trasporti dedicati a persone con difficoltà motorie e così via; oggi siamo nella fase di ricambio generazionale, dobbiamo essere preparati ad accogliere giovani che possano affiancare i veterani che mettano a disposizione il proprio tempo libero", ha aggiunto la Direttrice di Farmavaldera Srl, Carla Pucciarelli.

Una bella serata di ringraziamento alle decine di volontari che si sono succeduti in questi venti anni mettendo a disposizione qualche ora del proprio tempo: Bagagli Raffaello, Bagagli Sergio, Baldacci Lucia, Carloni Luciano, Carloni Paolo, Cionini Stefano, Fagiolini Stella, Fioravanti Adriana, Gasperini Massimo, Guiggi Bruno, Marinari Ivan, Mariottini Luca, Mattolini Licia, Pernici Giancarlo, Piastrelli Riccardo, Signorini Susy. Questi i nomi dei volontari che hanno svolto il servizio, a cui si aggiungono persone oggi non più tra noi.

Soddisfatta ed emozionata la prima cittadina Arianna Cecchini che ha raccolto il testimone di un servizio così importante per la comunità locale. Ringraziando il suo predecessore e la Farmavaldera per l'intuizione, ha commentato: "Quella di stasera è la dimostrazione della sensibilità delle varie amministrazioni Comunali che si sono succedute; con umiltà e semplicità, in silenzio, da venti anni offriamo un servizio alle persone che ne abbiano necessità. Una squadra che, con grande sinergia, dà risposte ai cittadini. Sono orgogliosa di farne parte".