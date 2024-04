Acquista on line un'impalcatura ma non la riceve: individuato il truffatore

Avrebbe indotto un acquirente ad effetturare alcuni bonifici su un conto on line, per un valore di oltre 10mila euro, per l'acquisto di un'impalcatura edile che però non è mai stata recapitata. E' finita nei guai per una presunta truffa online una persona che è stata denunciata dai Carabinieri della Compagnia di San Miniato.

A conclusione degli accertamenti telematici svolti dai militari infatti è stato possibile risalire ad un soggetto, per il quale è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria.