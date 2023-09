'Tutti al mare, nessuno escluso' per vivere il litorale senza barriere

Si è svolta nella cornice del Bagno Alma di Tirrenia la terza edizione dell'iniziativa 'Tutti al mare, nessuno escluso', una giornata di sensibilizzazione per un mare senza barriere. Progetto a cura della Scuola italiana cani salvataggio con il patrocinio del Comune di Pisa e in collaborazione con Confcommercio e Sindacato italiano balneari.

Come per le scorse edizioni è stata testimonial della campagna Eleonora, una bambina affetta da paralisi celebrale infantile, i cui genitori hanno fondato l’associazione 'Il sogno di Ele' e Filippo, ragazzo affetto da autismo, che da poco, dopo aver seguito un percorso formativo con la Scuola Italiana Cani Salvataggio, è diventato assistente bagnante della Società Nazionale di Salvamento.

"La nostra amministrazione - dichiara l'assessore alla disabilità Giulia Gambini - con grande entusiasmo ed orgoglio vede ripetersi sul nostro litorale questo evento molto importante di sensibilizzazione per un mare senza barriere. Il Comune di Pisa ha, da sempre, mostrato grande attenzione e sostenuto eventi ed iniziative come questi per favorire accessibilità e inclusione. Grazie al supporto dei volontari della SICS e dei loro amici a 4 zampe è possibile garantire in tutta sicurezza l’accesso al mare di persone con disabilità, abbattendo ogni barriera fisica e rendendo fruibile a tutti il nostro mare. La giornata di oggi ha un grande significato di educazione verso il tema dell’accessibilità alle spiagge e agli stabilimenti balneari perché quello che vogliamo è sicuramente migliorare e garantire un’offerta di servizi per i cittadini e per i turisti che siano sempre più inclusivi e che consentano a tutti di godere del nostro bellissimo litorale. Il valore prezioso della giornata di oggi è sicuramente la condivisione e il coinvolgimento di questa iniziativa con le associazioni del territorio che si occupano di disabilità".

"Per il terzo anno consecutivo la Scuola Italiana Cani Salvataggio - dichiara il presidente Salvo Gennaro - organizzazione di Protezione civile che durante la stagione balneare vigila sui litorali per la salvaguardia della vita umana in acqua, ha inteso promuovere una giornata dedicata a coloro che si trovano in condizione di disabilità temporanea o permanente, e, pur tuttavia, intendono godersi la spiaggia ed il mare. Ancora tanti sono gli accessi alle spiagge pubbliche che non soddisfano appieno i criteri di accessibilità e spesso risultano mancanti di servizi igienici adeguati e di un mezzo idoneo per entrare in acqua. La giornata di sensibilizzazione vuole dare spazio e voce alle persone più deboli e sfortunate affinché possano fruire come tutti del mare senza alcuna restrizione".

“Ringraziamo il Bagno Alma per la disponibilità ad ospitare un'iniziativa davvero importante - afferma il vicepresidente Sib Confcommercio Pisa Cristiano Scarpellini - per la sensibilizzazione di temi fondamentali come l'accessibilità e la sicurezza del nostro mare. I cani bagnino costituiscono una risorsa e un'opportunità davvero preziosa, non solo in occasione delle operazioni di salvataggio, ma anche per il supporto ai bagnini nell'assistenza alle persone con disabilità presso gli stabilimenti balneari, straordinario presidio di sicurezza, assistenza e vigilanza ai bagnanti".

Alla giornata hanno preso parte anche alcune associazioni come ANMIC, AIPD, Cooperativa 'La mano amica', CDD 'L’arco e la freccia'. Tutti i partecipanti hanno avuto modo di interagire in spiaggia con le unità cinofile della SICS e fare un bagno in mare, in totale sicurezza, accompagnati dai fedeli cani bagnino.