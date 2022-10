Piazza Vittorio Emanuele: ubriaco molesta clienti e dipendenti del bar dove lavorava

Arrestato intorno alle 21 di ieri, 3 ottobre, dalla Polizia di Stato, un cittadino di 28 anni resosi responsabile di resistenza nei confronti degli agenti intervenuti su richiesta dei clienti e dei dipendenti del Leonardo Cafè in piazza Vittorio Emanuele a Pisa.

L’uomo, un ex dipendente dello stesso locale, era in evidente stato di alterazione per l’abuso di sostanze alcoliche quando gli agenti sono intervenuti e in un crescendo di violenza, dopo aver molestato i clienti e i dipendenti, entrando anche all’interno della cucina nel tentativo di impedire il regolare servizio di somministrazione, si è scagliato contro i poliziotti che cercavano di identificarlo e riportarlo alla calma.

L’aggressività e gli atti di violenza sono proseguiti anche durante le fasi di accompagnamento in Questura fino a quando gli agenti hanno dovuto procedere all’arresto dell’uomo.

Presentato nel processo per direttissima stamattina, dopo la convalida dell’arresto il 28enne è stato colpito dalla misura cautelare interdittiva del divieto di dimora nel Comune di Pisa.

Inoltre, dal momento che i fatti si sono svolti in una specifica area sottoposta a Regolamento di polizia locale, all'uomo è stato notificato l’ordine di allontanamento, misura preventiva propedeutica al daspo urbano.