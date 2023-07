"Ho scritto al direttore dell’Ufficio Postale di Pisa e alla dirigenza centrale di Poste Italiane per avere spiegazioni sulla chiusura dello sportello postale di Tirrenia. Nel periodo estivo la sospensione dell’apertura crea un disservizio che si ripercuote sui cittadini di tutto il litorale, obbligando gli utenti a spostarsi allo sportello di Marina di Pisa, dove si creano file e si allungano i tempi di attesa. Ho scritto per chiedere tempi certi sulla riapertura dell’ufficio, che, visto l’aumento degli utenti sul litorale nel periodo estivo, non può essere rimandata a settembre".

Così il sindaco di Pisa Michele Conti, che interviene in merito al problema dell’Ufficio Postale di viale del Tirreno, chiuso dallo scorso 28 maggio, a seguito dell’assalto con esplosivo che fu tentato nella notte, per far saltare il bancomat dello sportello. Da quel giorno lo sportello è rimasto chiuso e Poste Italiane ha comunicato la riapertura dopo l’estate, per motivi di adeguamento degli spazi alle esigenze del pubblico.

"Dopo aver ricevuto molte segnalazioni da parte di cittadini residenti a Tirrenia e Marina di Pisa che lamentano il disservizio - aggiunge Conti - sono intervenuto per chiedere chiarimenti e collaborazione a Poste Italiane, affinché il servizio sia ripristinato al più presto. Gli uffici postali rappresentano infatti un presidio fondamentale sul territorio a servizio dei cittadini, soprattutto delle fasce anziane e più deboli della popolazione, che è necessario salvaguardare. Mi auguro di ricevere una risposta tempestiva e risolutiva da parte di Poste Italiane".