Università: Universitari Liberali è un nuovo movimento studentesco in arrivo

Universitari liberali è un movimento di studenti, appartenenti al mondo liberale, che si sta radicando in molte città universitarie italiane. Fra queste non è escluso l'Ateneo pisano, nel quale abbiamo intenzione di portare i nostri valori democratici, liberali, riformisti e europeisti rompendo una volta per tutte il bipartitismo che caraterizza questa città, dove è possibile votare unicamente liste di estrema sinistra o estrema destra. Siamo indipendenti da partiti, sindacati e altre associazioni; tutte le nostre campagne sono auto-finanziate dagli attivisti che hanno deciso di partecipare a questo grande progetto. In questi mesi ci stiamo mostrando in alcune manifestazioni, come in quella a sostegno al popolo ucraino e in quella a sostegno del popolo iraniano. Ci batteremo per la tutela dei diritti degli studenti, rendendo più agevole possibile il loro percorso universitario, tramite proposte riguardanti tanti temi, tra cui borse di studio, rapporto studenti-professori, salute mentale e maggiori proposte per l'ambiente e la parità di genere. A breve partiranno le nostre iniziative in tutte le facoltà dell’ateneo e che potrete ritrovare anche sulla nostra pagina social. C’è un mondo che si sta mobilitando e noi siamo solo all'inizio!