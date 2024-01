Fermato per la seconda volta alla guida dell'auto senza patente: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera nella giornata di giovedì 25 gennaio hanno proceduto al controllo di

un’auto, verificando che il conducente risultava sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. Il conducente per un'analoga infrazione era già stato sanzionato alcuni mesi prima: ai sensi del Codice della Strada, di fronte alla reiterazione della stessa specifica infrazione, la responsabilità ha assunto una valenza di carattere penale e, perciò, l’automobilista è stato denunciato a piede libero all'Autorità Giudiziaria.

I militari della Compagnia di Pisa, durante i controlli notturni alla circolazione stradale sulla via Aurelia, hanno fermato un automobilista che, dopo gli accertamenti del caso, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3 volte il limite consentito dalla Legge. Per il conducente sono scattati il ritiro della patente di guida e la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.