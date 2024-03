Usl Toscana nord ovest, area degenza medica: il nuovo direttore è Giovanni Grazi

Giovanni Grazi è il nuovo direttore dell'area Degenza medica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest. Con questo nuovo incarico, a Grazi è stato conferito il compito di coordinare gli 11 reparti di Medicina interna presenti negli ospedali dell'Azienda, che complessivamente contano 664 posti letto, ovvero la maggior parte dei 1.110 posti letto gestiti dal dipartimento delle Specialità mediche, diretto da Roberto Andreini, e di cui fa parte l'area Degenza medica. Grazi avrà anche la responsabilità delle strutture aziendali di ematologia (che conta altri 20 posti letto) e di geriatria, che rientrano sempre sotto l'area della Degenza medica.

Grazi, già direttore della Medicina interna dell'Alta Val di Cecina, si è laureato all'Università di Pisa, dove si è anche specializzato in medicina interna e nefrologia. Dopo aver ricoperto diversi incarichi in diverse Asl del sistema sanitario regionale, Grazi dal 1992 ha iniziato il proprio lavoro all'ospedale di Pontedera e oggi è direttore della Medicina interna e della dialisi dell'ospedale di Volterra e della dialisi dell'ospedale di Pontedera.

"Dirigere una struttura del genere richiederà molto impegno - dice Grazi - e il mio compito, oltre a quello di coordinare e far funzionare sempre al meglio una macchina così ampia e complessa, sarà anche quello di proporre e favorire cambiamenti organizzativi e gestionali innovativi per far crescere ulteriormente la qualità dell'assistenza ai cittadini e per contribuire alla crescita professionale del personale. Ringrazio la direzione aziendale per questo incarico e voglio augurare buon lavoro a tutto il personale dei reparti dell'area Degenza medica".