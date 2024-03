Rintracciato e indagato per il furto anche grazie al fatto che ha usato le carte di credito rubate. Succede nel pisano, con i Carabinieri di Pisa che sono così riusciti a denunciare in stato di libertà una persona con le accuse di furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito.

Tutto è partito dalla visita indesiderata del ladro subita dalla vittima presso la propria abitazione. Sono stati rubati dei gioielli e alcune carte di credito. Queste ultime, dati gli accertamenti, sarebbero state usate per comprare beni come sigarette e gratta e vinci, ma anche per pagare alcune bollette.

Unendo le informazioni raccolte, insieme alla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, i Carabinieri della Compagnia di Pisa hanno ritenuto di aver accolto sufficienti elementi per procedere alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.