Mercoledì 14 febbraio 2024 appuntamento alle ore 17 in Piazza Pasolini per dire no alla violenza sulle donne. Anche quest'anno la piazza 'rossa' di Vecchiano si animerà grazie al flash mob di 'One Billion Rising', organizzato dal Comune di Vecchiano di concerto con la Consulta comunale per la parità e la non discriminazione ed in stretta collaborazione con la Petite Danseuse asd.

"Tutta la cittadinanza - affermano il Sindaco Massimiliano Angori e la Consigliera alle Pari Opportunità Lara Biondi - è invitata a prendere parte al flash mob e a ballare sulle note del brano 'Break The Chain' di Tena Clark e Tim Heintz, diventato nel tempo l'inno della manifestazione. Per dare più forza e bellezza al flash mob del 14 febbaio vi invitiamo ad indossare indossare un indumento o un accessorio di colore rosso, nero o fucsia".

One Billion Rising prende vita nel 2013 dal movimento V-Day fondato da Eve Ensler per promuovere in tutto il mondo, attraverso una vera e propria rivoluzione a passi di danza, la cultura del rispetto e per stimolare dibattiti sui diritti, le disuguaglianze economiche, lo sfruttamento delle donne e la violenza di genere. Questa importante mobilitazione di massa a difesa dei diritti delle donne si svolge tutti gli anni il 14 febbraio in centinaia di città di tutto il mondo.

Il tema 'Rise For Freedom' scelto dalle attiviste per la campagna OBR 2024 ricalca quello del 2023, per rivendicare cosa significa 'libertà' nell'ambito della solidarietà, della democrazia, della sicurezza, dell'uguaglianza, della dignità e della giustizia, e nel contesto di morte, guerra, perdita, distruzione e separazione.

Coloro che desiderano imparare la coreografia, potranno prendere parte alle due lezioni ad ingresso libero organizzate dalla scuola di danza 'Petite Danseuse' nei seguenti giorni (portare un paio di scarpe pulite): giovedì 8 febbraio ore 21 via Caduti per la Libertà n. 8 presso la sede di Nodica.