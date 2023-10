Dopo tre denunce nell'arco di un anno con la contestazione di cessione di bevande alcoliche a minorenni infrasedicenni, il titolare di un noto locale di Piazza delle Vettovaglie è stato chiuso per tre mesi. L'ordinanza è stata notificata al titolare dalla Polizia Municipale. In passato lo stesso esercizio era già stato oggetto di un provvedimento del Questore ex art. 100 del Tulps, che ne ordinava la chiusura per dieci giorni, poiché ai tavoli dello stesso locale si erano verificati episodi criminosi che avevano portato, in diverse occasioni, all'arresto di 9 persone colte nella flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.