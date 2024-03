'Vespa World Days': attesi a Pontedera 8mila Vespisti

L’edizione 2024 dei Vespa World Days, l’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo, si terrà dal 18 al 21 aprile a Pontedera, la città dove Vespa è nata ed è prodotta ininterrottamente dal 1946.

Saranno 8mila i Vespisti in rappresentanza di 54 nazioni, oltre 660 Vespa Club dei cinque continenti che in soli cinque giorni si sono iscritti all’evento; 3mila di questi addirittura nella prima ora di apertura delle iscrizioni. A questi si uniranno altre migliaia di curiosi e simpatizzanti desiderosi di scoprire le Terre di Pisa in sella alla loro amata Vespa.

"Accoglieremo un evento internazionale con migliaia di presenze - ha commentato Matteo Franconi, sindaco di Pontedera - che avrà una ricaduta eccezionale su tutta l'area. Si tratta di un riconoscimento importante per la città di Pontedera, per l'intero territorio e per la comunità. Un riconoscimento che va ad omaggiare un marchio che ha scritto la storia di Pontedera, una imprenditoria presente da cento anni col suo stabilimento, tutti gli uomini e le donne che hanno lavorato in Piaggio contribuendo alla nascita e allo sviluppo di un vero e proprio mito, e che va, al tempo stesso, a coronamento di un percorso fatto in questi anni dal Vespa Club Pontedera, con le tante iniziative promosse nel tempo che ci hanno portato fino a qui".

Sarà un evento del territorio, con il Patrocinio della Regione Toscana e di Terre di Pisa e che oltre Pontedera toccherà, coinvolgendoli fattivamente, altri 20 comuni della Valdera. L'appuntamento si inserisce a pieno titolo nella programmazione della 'Italian Motor Week 2024', essendo la città della Vespa un caposaldo del Circuito Anci Città dei Motori.

Sul sito della manifestazione l'intero programma.