Pontedera si veste a festa: sarà un rombo di motori per i Vespa World Days

Si scaldano i motori per i Vespa World Days. Ad una settimana dal via è tutto pronto per l’edizione 2024 del più spettacolare raduno vespistico, che per la prima volta si tiene dal 18 al 21 aprile a Pontedera, città dove Vespa è nata e dove viene prodotta dal 1946. Un appuntamento quello di quest'anno che si annuncia come una delle edizioni più grandiose in settanta anni di storia, a partire dalla prima volta del 1954 a Parigi.

Sono in arrivo appassionati in rappresentanza di migliaia di Vespa Club (660 solo dall’Italia) da paesi come Australia, Canada, Giappone, USA, Arabia Saudita, Vietnam, Filippine, Cina, Pakistan, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Hong Kong, Indonesia, Kuwait, Marocco oltre che da tutte le nazioni d’Europa.

Così sono andati rapidamente esauriti gli ottomila posti disponibili per la parata di sabato 20 aprile, da sempre l’evento più spettacolare che attraverserà le più belle località della Valdera. Si annuncia un serpentone incredibile, lungo oltre 10 chilometri, perché alle Vespa ufficialmente iscritte se ne aggiungeranno altre migliaia, già in viaggio verso la Toscana.

Il Museo Piaggio di Pontedera, in occasione dei Vespa World Days, festeggia i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884, con la grande mostra 'Vespa all over the World' che, con materiali originali e spettacolari dell’Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni ’40 e gli anni ‘60. Attraverso la ricostruzione di un’immaginaria e globale catena di montaggio e grazie alla generosità dei collezionisti che hanno messo a disposizione rarissimi modelli originali, prodotti e allestiti in tutto il mondo, la mostra racconta le mille strade percorse da Vespa, che fu presto costruita, assemblata e venduta in tutti i continenti, decenni in anticipo sui concetti della globalizzazione.

La sala auditorium del Museo sarà anche il luogo dei Meet & Greet, momenti di incontro dedicati agli appassionati Vespisti che potranno ascoltare la storia e la genesi di Vespa, direttamente da chi la progetta e la produce.

Il modernissimo stabilimento Piaggio dove Vespa nasce, si aprirà al pubblico sabato 20 e domenica 21, con ben 128 turni di visita straordinaria, riservata ai Vespisti iscritti al raduno, a bordo di comodi trenini elettrici.

L’epicentro della festa sarà, per tutti i quattro giorni, il Vespa Village allestito in Piazza del Mercato a Pontedera. Qui un’area food & beverage e diversi stand espositivi, tra i quali quello ufficiale di Vespa con tutta la gamma esposta e la vendita di merchandising, daranno a Vespisti e visitatori la possibilità di stare insieme, nel pieno spirito dei Vespa Club e da qui, sabato e domenica, partirà il Vespa Rally, uno degli eventi sportivi del raduno.

Il Vespa Village include anche un’area di assistenza tecnica e uno shop ufficiale di ricambi.

Sono inoltre previsti i test ride, la consegna di 250 certificati di origine in edizione limitata per l’evento e il Concorso di Eleganza del sabato, un altro dei momenti più attesi dei Vespa World Days. Al Vespa Village si terrà domenica 21 la premiazione dei vincitori del Vespa Trophy, l’ambito trofeo turistico che mette in gara gli iscritti ai Vespa Club, chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel loro viaggio verso Pontedera.

Durante il raduno sarà aperta al centro della città, in piazza Martiri della Libertà la Vespa Boutique, dove acquistare la nuova ed esclusiva capsule di abbigliamento Vespa.

Ma sarà tutta la Città di Pontedera, nei suoi punti più affascinanti, a offrirsi ai visitatori come un enorme luogo di festa e di eventi dedicati a Vespa, dalle mostre fotografiche e di arte alla rassegna cinematografica che vedrà la proiezione continua di tre tra le centinaia di film che hanno avuto Vespa tra i protagonisti: la produzione Disney-Pixar Luca, il celebre Vacanze Romane e la fiction Enrico Piaggio, un sogno italiano.