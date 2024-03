Sono partiti ieri sera, con cantiere allestito dalle 10 di sera alle 6 di mattina, i lavori di rifacimento dell’asfalto per via Battisti e via Pellico alla Sesta Porta. Per creare minor disagi possibili alla circolazione del traffico, il Comune di Pisa in collaborazione con Pisamo, ha disposto di eseguire i lavori per 10 giorni consecutivi in orario notturno. L’intervento riguarderà tutto il tratto di strada di via Battisti dalla rotatoria di intersezione con viale Gramsci fino al primo attraversamento pedonale di via Porta a Mare, compresa anche via Silvio Pellico.

Si tratta di un intervento strutturale con rifacimento completo del manto stradale per 7.600 metri quadrati complessivi di superficie tra via Battisti, via Pellico e via Porta a Mare, con un investimento complessivo di 300mila euro. L'intervento prevede il rifacimento dal manto di usura in via Battisti per una superficie di 6300 mq, in via Pellico per 870 mq, e in via Porta a Mare per 450 mq. Oltre ad eseguire dei risanamenti là dove sono presenti cedimenti del manto stradale, andando a scarificare 10 centimetri di profondità con successivo stesa di strato di Binder.

Per il completamento dell'opera, eseguita dalla ditta Avr Spa con la direzione dei lavori di Pisamo, occorreranno circa 10 giorni lavorativi. I lavori saranno eseguiti di notte e per stati di avanzamento, in modo da creare meno disagi al traffico cittadino, e segnalati con apposita cartellonistica. Per permettere lo svolgimento dei lavori saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, secondo un cronoprogramma stabilito in tre fasi a con cantieri a stato di avanzamento: