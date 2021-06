/ Via San Martino

Ragazzo di 17 anni aggredito da altri coetanei nel pomeriggio di oggi, 15 giugno, in via San Martino a Pisa. Il giovane, pisano, secondo quanto rende noto il 118, ha riportato una ferita da arma bianca all'addome ed è stato soccorso dai sanitari della Pubblica Assistenza che lo hanno trasportato all'ospedale Cisanello per le cure del caso.