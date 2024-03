Dal 'Galilei' alla Sicilia: ripartono i voli da Pisa a Comiso

Tornano i voli da Pisa a Comiso. Con entusiasmo Aeroitalia annuncia infatti la ripartenza delle sue operazioni aeree dal 26 marzo, con voli programmati per due volte alla settimana, ogni martedì e giovedì. "La ripresa dei servizi offerti garantirà un miglior collegamento tra le due aree del paese, fornendo così una maggiore varietà di scelte per i viaggiatori che si spostano dalla Sicilia verso il centro Italia e viceversa. Invitiamo i passeggeri a consultare le nuove opzioni di volo e a procedere all'acquisto tramite le agenzie di viaggio convenzionate, la nostra applicazione mobile e il sito web" si legge in una nota della compagnia aerea.