Sono stati accolti in Aoup i venti giovani volontari selezionati nell’ambito del progetto di Servizio civile digitale: 'Educare al digitale: un click per la salute!'. Loro compito sarà accogliere, orientare e aiutare gli utenti nell’uso degli strumenti multimediali presenti in ospedale, da quelli che gestiscono le prenotazioni fino a quelli che permettono di pagare il ticket. Faciliteranno inoltre l’accesso degli utenti al fascicolo sanitario elettronico.

Resteranno in Azienda per dodici mesi, con un impegno di venticinque ore settimanali su cinque giorni e un rimborso spese mensile (come previsto dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale). Prima di essere destinati alle varie strutture, del Santa Chiara e di Cisanello, svolgeranno una settimana di formazione.

Ad accoglierli nell’aula magna dell’edificio 9 del Santa Chiara hanno trovato Mojgan Azadegan - responsabile del Centro di coordinamento aziendale per la salute e la medicina di genere, Alberto Porcaro - direttore dell’unità operativa Servizi tecnico amministrativi ai dipartimenti e tutto lo staff dell’ufficio Servizio civile.

Ecco i nomi dei volontari del Servizio civile universale: Irene Breusa, Marialaura Cacciatore, Anna Serena Castellucci, Michele Consani, Maria Grazia D'Abrosca, Elisa Esposito, Pietro Garzella, Chiara Gazzano, Clarissa Agata Lamicela, Maradiaga Ruth Nohemy Lobo, Simone Migliarini, Chiara Nannola, Filippo Palmieri, Vanessa Pastacaldi, Sharon Pavoletti, Vittorio Proietti, Chiara Riscica, Erik Sirna, Seif Talbi, Marco Turini.