Ztl sui lungarni, cambiano gli orari: attiva dalle 20.30 alle 5

Cambiano gli orari della ztl sui lungarni. Dal prossimo giovedì 1 luglio la Zona a traffico limitato sarà attiva tutti i giorni, dalle ore 20.30 fino alle ore 5.00 del giorno successivo. Le strade interessate sono Lungarno Pacinotti, piazza Carrara, via San Nicola, via Santa Maria (tratto compreso tra via San Nicola e Lungarno Pacinotti), Lungarno Mediceo, piazza Mazzini, Lungarno Galileo Galilei, Lungarno Gambacorti, Ponte di Mezzo. L’ordinanza rimane in vigore fino al 30 settembre 2021, salvo eventuali proroghe.

La nuova ordinanza modifica dunque la precedente che, in via sperimentale, prevede fino al 30 giugno l’attivazione della Ztl dalle 19.30 alle 24.00, orario giustificato dalla normativa di limitazione agli spostamenti privati dettata dall’emergenza pandemica e venuta meno a seguito del passaggio della regione Toscana in 'zona bianca'.

"Per l’estate abbiamo modificato gli orari della Ztl alla luce delle novità emerse a livello nazionale e regionale sulle misure di contenimento del Covid-19 - spiega il sindaco Michele Conti - preso atto delle richieste emerse dalle associazioni e dagli esercenti, abbiamo ritenuto giusto limitare il traffico nella fascia oraria indicata per contemperare le esigenze del tessuto produttivo e commerciale del centro in una fase difficile come quella della ripartenza che stiamo vivendo, con quelle dei cittadini e turisti che vogliono frequentare a piedi la città nelle ore serali e notturne".

L’accesso ai Lungarni rimane comunque consentito ai possessori di permessi in deroga.