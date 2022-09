Achille Lauro in concerto in Piazza dei Cavalieri: "Sarà uno spettacolo imponente"

E' il momento di uno dei cantanti più chiacchierati del Paese: Achille Lauro. L'artista si esibirà stasera, 12 settembre, sul palco di Piazza dei Cavalieri a Pisa per il 'Summer Knights 2022', il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, assessorato alla cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla Leg Live Emotion Group.

"Sarà una scoperta", assicura Lauro. Uno show che vedrà messi in scena alla sua maniera i primissimi dischi e successi, con la formazione originale e la rock band, fino ai pezzi che hanno gareggiato al Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest. "Dopo due anni di silenzio live - dice l'artista - torniamo con un imponente spettacolo, che vedrà l'unione tra la mia band Rock’N Roll e un'orchestra dal vivo, esibirsi in location maestose e di estremo prestigio. Un tour 2.0 rispetto ai miei precedenti in cui ho cercato di creare uno spettacolo indimenticabile, ripercorrendo tutte le fasi della mia carriera. Abbiamo scelto di creare un percorso attraverso la mia storia. Ad accompagnarmi sul palco ci sarò la mia band, composta da Marco Lancs (Batteria), Gregorio Calculli (Piano, Tastiere), Nicola Iazzi (Basso), Riccardo 'Kosmos' Castelli (Chitarra). Una new entry per che ci accompagnerà per questo tour è Amudi Safa, alla seconda chitarra. Insieme porteremo avanti 2 ore di concerto, con interludi musicali e tantissimo spettacolo".

Il Summer Knights 2022 proseguirà poi martedì 13 settembre con Francesco Gabbani. Ultimo appuntamento sabato 17 settembre, con Elisa. Circuito Prevendite: Ticketone, utte le informazioni su www.legsrl.net, infoline 3924308616. Inizio concerti ore 21.30.