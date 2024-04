Assieme al Comune di Pontedera e alla sua Biblioteca, alla Fondazione per la Cultura Pontedera e a Ecofor Service S.p.A., che hanno promosso l'evento, patrocinato dalla Regione Toscana e realizzato con il contributo del Consiglio regionale, a creare un grande laboratorio di lettura, ascolto e confronto, ci sono state librerie, associazioni, circoli, capaci di dare vita ad un programma estremamente variegato.

Soddisfazione anche da parte del direttore creativo Simone Maioli: "Tutti gli incontri in cartellone sono andati bene e hanno avuto riscontro positivo. Abbiamo toccato tempi importanti, mettendo in piedi un cartellone unico e qualitativo".

"Un festival ideato per promuovere la lettura e la scrittura - ha detto il sindaco Matteo Franconi - una manifestazione ormai consolidata che si inserisce nel solco di Pontedera 'Città che legge' e che coinvolge moltissime realtà associative, artistiche e culturali che da tempo operano a Pontedera".

Un bilancio più che positivo con trenta appuntamenti, tutti gratuiti e frequentatissimi, che hanno trasformato la città della Vespa, nel fine settimana appena trascorso, in una biblioteca a cielo aperto, coinvolgendo svariati spazi e tanti soggetti del territorio.

Oltre 2500 presenze per la terza edizione di Ponte di Parole, la quattro giorni del festival letterario diffuso che ha animato la città di Pontedera in un susseguirsi di incontri, presentazioni, dibattiti, laboratori e spettacoli di vario genere.

Bilancio positivo per Ponte di Parole: successo per il festival letterario in riva all'Era