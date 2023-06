Tanti concerti a giugno a Pontedera con la 'Festa della Musica'

Una serie di concerti gratuiti, aperti a tutti e organizzati dalle realtà musicali locali. Tutto questo è la 'Festa della Musica', in programma a Pontedera dal 20 al 30 giugno. Una vera e proprio rassegna che, con il patrocinio del Comune, vedrà protagoniste l'Accademia Musicale Glenn Gould, l'Accademia Musicale Pontedera, la Corale Città di Pontedera e il Centro Poliedro.

Spazi di musica per la città, in una vera e propria festa di tutte le musiche e di tutti i musicisti. L'iniziativa ha già il suo calendario definito. Si parte il 20, in piazza del Duomo, con il concerto della Corale Città di Pontedera e l'orchestra Stefano Tamburini della Accademia Musicale Pontedera, il giorno successivo in piazza Curtatone si esibiranno gli allievi della Glenn Gould, mentre il 22 il palcoscenico sarà quello della biblioteca Gronchi con la JuniOrchestra dell'Accademia Musicale e la partecipazione del Coro l'Ottava Nota del Centro Poliedro.

Domenica 25 altri due eventi con l'Accademia Musicale, uno nel giardino di Villa Crastan e uno nella sede nel centro cittadino. Da sabato 24 a venerdì 30 giugno, la sera alle 21,15, concerti degli allievi della Glenn Gould all'auditorium Crec Piaggio, il 27 al Teatro Era sul palcoscenico Sartoria Caronte e Orchestra Stefano Tamburini.