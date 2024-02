Cascina, 'Free from violence' in Biblioteca: lunedì l'inaugurazione

Lunedì 26 febbraio alle 17.30 sarà inaugurata, nella gipsoteca della Biblioteca comunale, la mostra 'Free from violence'. E' qui che saranno presentati ed esposti i manifesti creati dalle classi terze della scuola secondaria 'Duca d’Aosta' (IC 'De André') in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 2023.

La mostra, che resterà aperta fino al 9 marzo, è realizzata in collaborazione tra il Comune di Cascina e l’Istituto 'De André', con il patrocinio della Consulta per le pari opportunità e la non discriminazione. All’inaugurazione saranno presenti, oltre all’amministrazione comunale e alla dirigenza scolastica, anche i ragazzi che hanno realizzato i manifesti accompagnati dalle loro famiglie.

"Le cronache quotidiane sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - non fanno altro che ricordarci che il problema della violenza sulle donne e quella di genere è purtroppo ben lungi dall’essere superato. Per limitare questo fenomeno è necessario un profondo cambio culturale, che non può che partire dalle nuove generazioni. Per questo abbiamo accolto con favore questi lavori dei ragazzi, organizzando una mostra nella quale emerge forte la loro presa di posizione di fronte alla violenza sulle donne".

Manifesti che sono stati incorniciati e che poi, terminata l’esposizione, troveranno spazio nei palazzi comunali proprio per la loro valenza. "Una mostra che vuole mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere - aggiunge Giulia Guainai, assessore alle pari opportunità - e per continuare a fare 'Rumore' per chi non ha più voce, per chi non è ascoltata, per chi ancora deve parlare e per chi, parlando, avvia percorsi di uscita dalla violenza. Se una rivoluzione culturale è fondamentale, è necessario che parta dai ragazzi e dalle ragazze: per questo come amministrazione siamo orgogliosi del lavoro svolto da docenti e classi".

"I manifesti sono stati realizzati dai ragazzi delle terze medie - aggiunge Alessandra Mazziotti, coordinatrice del progetto per il 'De André' - e i lavori sono stati donati al Comune: siamo felici che questo dono sia stato accolto con entusiasmo e venga valorizzato con questa mostra in Biblioteca aperta a tutta la cittadinanza".