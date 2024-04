'Fumetti & Popcorn': la rassegna dedicata al fumetto e al cinema festeggia i 10 anni

Decimo anno per 'Fumetti & Popcorn', la rassegna che attraverso omaggi, proiezioni ed incontri con grandi maestri e giovani talenti, esplora il connubio tra Fumetto e Cinema. L’evento diretto da Alessandra Ioalè, realizzato dal Cineclub Arsenale e dedicato alla memoria del fumettista Tuono Pettinato, si svolgerà a Pisa da aprile a novembre 2024 ad ingresso gratuito.

Ad aprire la manifestazione sarà giovedì 18 aprile alle 20.30 Manuele Fior, uno dei più grandi autori della nona arte, protagonista di un incontro in cui sarà esplorato il suo rapporto con il cinema, insieme a Giorgio Bacci curatore della mostra 'Manuele Fior. Viaggio a colori' (Palazzo Blu dal 20 aprile al 1° settembre), al termine del quale sarà proiettato uno dei film della vita del fumettista, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, Oscar al miglior film straniero nel 1971.

E poi l’incontro con il maestro europeo del cinema d’animazione Enzo D’Alò e quello fra il talento della scrittura Bernardo Zannoni e l’illustratore di fama internazionale Lorenzo Mattotti, gli omaggi ad Audrey Hepburn, Franco Battiato e Pier Paolo Pasolini, e i focus sull’alter ego nel fumetto contemporaneo e sulla Cina, gli Aperitivi col fumetto italiano. E da settembre a novembre torna 'Fumetti & Popcorn Kids', la sezione dedicata a bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 10 anni, con 4 laboratori creativi e una retrospettiva completa dedicata al cinema di Enzo D’Alò.

In programma oltre 20 eventi fra incontri e proiezioni, e oltre 15 ospiti fra cui i fumettisti Giuseppe Palumbo, Vincenzo Filosa, Maicol & Mirco, Francesco Pelosi, Chiara Raimondi, Michele Botton, Dorilys Giacchetto, Yi Yang, Enrico Pinto, Antonio Pronostico e Fulvio Risuleo e i collettivi ČAPEK e FRANKENSTEIN MAGAZINE. Il manifesto ufficiale è realizzato da Antonio Pronostico, tra gli autori più interessanti del panorama italiano, vincitore di numerosi premi fra cui il Micheluzzi al Comicon di Napoli e il Boscarato del Treviso Comic Book Festival.

"Quest'anno 'Fumetti & Popcorn' compie dieci anni e non potrei esserne più soddisfatta e felice - dichiara Alessandra Ioalè - Con il Cinema Caffè Lanteri nel 2014 la facemmo nascere come una rassegna, provando a portare l'attenzione sul fumetto in una città, Pisa, che sempre più stava diventando culla di tanti giovani e bravi fumettisti, capitanati da Tuono Pettinato. E fu proprio lui, grande amico e straordinario punto di riferimento, che sin dall'inizio mi aiutò nella scelta dei contenuti".

"Ho visto crescere questo progetto culturale, consolidandosi nel tempo e arrivando oggi, dopo una pandemia, a superare di gran lunga ogni aspettativa con il Cineclub Arsenale - prosegue la direttrice artistica - Siamo riusciti, infatti, a darle una specificità che Tuono avrebbe tanto apprezzato, diventando un appuntamento consueto di approfondimento critico non solo sul fumetto, ma anche sul legame stretto che questo linguaggio ha con il cinema, grazie a momenti di incontro con importanti ospiti. Mi ritengo fortunata, perché in questi anni ho potuto lavorare con tante persone fantastiche ed è grazie al lavoro di squadra che oggi possiamo festeggiare questo bel traguardo".

L’edizione 2024 di 'Fumetti & Popcorn' è realizzata con il contributo di Fondazione Pisa e UniCoopFirenze, in collaborazione con Palazzo Blu, Dipartimento di Civiltà e forme del Sapere dell’Università di Pisa, Fondazione Tuono Pettinato, Istituto Confucio di Pisa, LuPi - Associazione dei Lucani a Pisa e Libreria Ghibellina.

Il programma

- 18 aprile ore 20.30. Incontro con il fumettista Manuele Fior, interviene Giorgio Bacci a seguire proiezione di 'Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto' di Elio Petri.

- 23 aprile ore 20.30. Presentazione della graphic novel 'Audrey Hepburn' e incontro con gli autori Michele Botton e Dorilys Giacchetto a seguire Proiezione di 'Sabrina' di Billy Wilder, nel 70° anniversario del film.

- 7 maggio ore 20.30. Incontro con il regista Enzo D’Alò a seguire proiezione di 'Mary e lo spirito di mezzanotte' di Enzo D’Alò.

- 15 maggio ore 19.30. Presentazione con musica e disegni dal vivo della graphic novel 'La luce e lo spazio. Un'intervista a Franco Battiato' e incontro con gli autori Francesco Pelosi e Chiara Raimondi, a seguire Proiezione di 'Musikanten' di Franco Battiato.

- 22 maggio ore 19.30. Presentazione della graphic novel 'Pasolini 1964 - Oltre Matera e il Mediterraneo' e incontro con il fumettista Giuseppe Palumbo, a seguire Proiezione di 'Il Vangelo secondo Matteo' di Pier Paolo Pasolini nel 60° anniversario del film, introduce Chiara Tognolotti.

- 24 maggio ore 18.30. Presentazione della versione illustrata del libro 'I miei stupidi intenti' e incontro con Bernardo Zannoni e Lorenzo Mattotti.

- 8 giugno ore 17.30. L’Alter ego nel fumetto contemporaneo - Incontro con Vincenzo Filosa, Maicol & Mirco e altri ospiti all’interno del festival Giorni di Tuono.

- 24 giugno ore 19.30. Presentazione della graphic novel 'Deep Vacation' di Yi Yang, a seguire Proiezione in collaborazione con il Pisa Chinese Film Festival.

APERITIVO COL FUMETTO ITALIANO. 25 Giugno ore 19.30. Presentazione della graphic novel 'Lo schermo bianco' di Enrico Pinto.

- 11 luglio ore 19.30. Presentazione delle autoproduzioni 'ČAPEK' e 'FRANKENSTEIN MAGAZINE'

- 17 luglio ore 19.30. Presentazione della graphic novel 'L’eletto' di Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico.

'FUMETTI & POPCORN KIDS'. Da settembre a novembre la retrospettiva completa dei film d’animazione di Enzo D’Alò. 4 matinée domenicali con laboratori creativi e proiezioni.