L'associazione Caregivers all'Internet Festival con il libro 'Emozionabili'

L'incontro si propone di raccontare l'esperienza di un gruppo di adolescenti disabili che hanno sperimentato e utilizzato strumenti innovativi di Intelligenza Artificiale generativa per potenziare e amplificare le proprie capacità di comunicazione, scrivendo un libro di racconti. L'esperienza portata avanti dal Coordinamento Etico dei Caregivers di Pisa all'interno del progetto Interactive Care, ha visto l'utilizzo di strumenti innovativi di intelligenza artificiale generativa (Dall-E 2, ChatGPT, SudoWrite) che a partire da un piccolo testo in italiano è possibile generare immagini, testi, amplificando le capacità comunicazionali di giovani adulti con disabilità. L'obiettivo del progetto è fornire opportunità di crescita e di sviluppo delle competenze relazionali.

"L’utilizzo dell’intelligenza artificiale non è da demonizzare - dichiara Gian Luigi Ferrari, volontario dell’associazione Caregivers - piuttosto è da considerare come strumento di integrazione. I sistemi basati sull’AI consentono oggi di migliorare il potenziale di capacità relazionale di ragazzi disabili all’interno di una società digitale. Il libro 'Emozionabili' parte da una constatazione fattuale: troppo spesso si tende a guardare una persona disabile con occhio commosso. In realtà sono persone che, come le altre, suscitano emozioni non per il loro stato ma per la loro effettiva capacità di esprimere tali emozioni".