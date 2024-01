Santa Croce sull’Arno: il mercato del sabato in festa per l’Epifania

Novità in arrivo per l’Epifania a Santa Croce sull’Arno. Dopo tanti anni di attesa, sabato 6 gennaio si terrà un’edizione speciale del Mercato del Sabato, nella nuova postazione situata in piazza Oscar Romero. L’evento sarà l’occasione per celebrare l’Epifania e per riunire la popolazione di Santa Croce in una grande festa collettiva.

Il mercato è composto da 9 banchi alimentari, 33 non alimentari, 1 parcheggio per disabili, 2 postazioni per coltivatori diretti e 4 spazi per le associazioni, e sarà addobbato a festa per l’occasione.

"Il nuovo Mercato del Sabato sta dando risultati molto soddisfacenti - dice il sindaco Giulia Deidda - infatti nei primi due mesi dopo la riorganizzazione è risultato più compatto, attrattivo e funzionale. L’apertura straordinaria nel giorno di festa di sabato 6 gennaio è un’occasione per festeggiare tutti insieme l’Epifania e per permettere a cittadini e appassionati di riscoprire un luogo che incentiva la socialità e offre la possibilità di fare acquisti sostenibili e consapevoli".