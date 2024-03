MusicaVerde: ultimo concerto della rassegna con i giovani talenti dell’Accademia Strata

MusicaVerde chiude sulle note di Beethoven, Chopin, Rachmaninov e Grieg. L’ultimo appuntamento con la rassegna dei concerti dei giovani talenti dell’Accademia di Musica Stefano Strata è per il pomeriggio di sabato 16 marzo (ore 17.30) nel Ridotto del Teatro di Pisa.

La rassegna, nata nel 2021 per volontà della Fondazione Teatro di Pisa con lo scopo di offrire un palco prestigioso ai giovani talenti dell’Accademia Strata e di avvicinare il pubblico cittadino di ogni età alla conoscenza della musica sinfonica, vedrà ora esibirsi tre talentuose pianiste: Giulia Cecchi, Emma Bonaguidi e Silvia Mannari.

Come è consuetudine il concerto si articolerà in due momenti, introdotti e scanditi da Milli Russo, musicologa e presidente dell’Accademia Strata. Nel primo dei due momenti Giulia Cecchi affronterà la Sonata op. 2 n. 1 di Ludwig van Beethoven e due brani di Chopin e Rachmaninov. Nella seconda parte del concerto, Silvia Mannari ed Emma Bonaguidi comporranno un duo a quattro mani per l’esecuzione dei 16 valzer di Johannes Brahms, due danze norvegesi di Edvard Grieg e un Tango Ballade di Kurt Weill.

I biglietti (12 euro intero; 6 euro ridotto per ragazzi sotto i 12 anni) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato, anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050941188) e online su www.vivaticket.com.

Giulia Cecchi, nata a Prato nel 2008, a 6 anni ha il primo approccio alla musica pop con il canto e la tastiera e a 11 anni, frequentando la scuola media con indirizzo musicale, incontra la musica classica. Vincitrice di diversi concorsi, all’Accademia Stefano Strata frequenta la masterclass con il M° Daniel Rivera e si prepara all’esame d’ammissione al triennio del Conservatorio Cherubini di Firenze.

Silvia Mannari è diplomata in pianoforte al Conservatorio Cherubini di Firenze e laureata in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze con una tesi sui madrigali cinquecenteschi a sei voci di Cristofano Malvezzi. In qualità di pianista preparatore ed accompagnatore collabora con il Coro e l’Orchestra dell’Università di Pisa. Dal 2020 è docente dei corsi ordinari di pianoforte.

Emma Bonaguidi, nata a Pescia nel 1998, comincia gli studi di pianoforte all’età di 8 anni. Consegue la laurea triennale al Conservatorio di musica “L. Boccherini” di Lucca, dove attualmente frequenta il Biennio. Tra il 2007 e il 2013 vince numerosi concorsi e partecipa a diverse manifestazioni musicali. Dal 2022 insegna pianoforte nell’Accademia di Musica Stefano Strata.