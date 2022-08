L'Estate vecchianese in musica con la 9° edizione del Concerto Suono Solo

"Se una violinista solitaria s'incammina sui sentieri meno frequentati della letteratura, possono succedere cose straordinarie. Nove anni fa Debra Fast inaugurò con l'Estate Vecchianese 'Suono Solo', un progetto semplice e vincente: esplorare la letteratura per violino solo degli ultimi quattro secoli in uno stile colloquiale e amichevole, affiancando alle grandi opere di Viotti, Paganini, Locatelli e Bach lavori meno conosciuti che rivelano la straordinaria versatilità del violino, spesso rivisitata al femminile" affermano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessore alla Cultura Lorenzo Del Zoppo.

Canadese di Vancouver con un passato ricco di collaborazioni eccellenti, da diversi anni Debra Fast vive e lavora in Italia. La violinista ha più volte reiterato la sua intenzione di creare un ponte di musica fra il suo Paese d'origine e quello di adozione, in effetti realizzando un connubio di culture a dir poco intrigante. Per la Nona Edizione di 'Suono Solo', la violinsta è andata ben oltre. I rapporti che la Fast ha intrettenuto durante la pandemia con la compositrice canadese Kristin Flores hanno avuto notevoli risvolti, dalla stesura di un concerto per violino e orchestra (che verrà presentato in Canada nel 2023) alla composizione di un pezzo solistico dal titolo suggestivo, 'Aurora sul Lago di Garda'. Il brano ha ricevuto la sua prima esecuzione assoluta al Garda Musik Week lo scorso 15 agosto guadagnandosi l'ovazione del folto pubblico presente, e sarà il perno del programma che Debra Fast presenterà a Nodica.

Due opere di grande respiro come la Passacaglia di Biber, capolavoro Seicentesco tratto dalle 'Sonate del Rosario' del Maestro tedesco, e l'impressionante 'Duetto a un violino solo' del nostranissimo Giovanni Battista Viotti incorniceranno opere di compositrici canadesi di ieri e di oggi come i Cparicci di Sophie-Carmen Eckhardt-Gramatté ed il nuovo brano di Kristin Flores. "Le musiciste - dice la Fast - hanno sempre avuto meno attenzioni degli uomini, ma non per questo hanno contribuito in maniera meno decisiva alla grande avventura della musica. Meritano senz'altro il loro posto nel repertorio. Eckhardt-Gramatté ebbe una vita tormentata e avventurosa: nata in Russia, visse per decenni da apolide prima di approdare in Canada dopo la Seconda Guerra mondiale. Sono molto legata alla sua musica, così estroversa quanto esotica, anche perché ricalca la storia del mio violino: lo ho ereditato dal mio bisnonno paterno, che lasciò la Russia dopo la Rivoluzione d'ottobre. Sophie-Carmen ha lasciato un grande corpus di composizioni che meritano di essere meglio conosciute, mentre Kristin è la voce del futuro. L'anno venturo lavorerò al suo concerto per violino e orchestra, e poi chissà dove ci porteranno le note". Debra Fast suona nella Chiesa dei Santi Simone e Giuda di Nodica venerdì 2 settembre alle ore 21.30. Come per tutti gli eventi dell'Estate Vecchianese, l'ingresso è libero.