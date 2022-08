Torna la Notte Rossa di Volterra, manifestazione che, nel rispetto della storia e della cultura, fa scoprire e riscoprire luoghi e suggestioni di un posto unico al mondo. Per mettere in luce scorci, silenzi e colori, sono previsti interventi musicali, teatrali, fotografici, performance, che si fondono con la città e che guidano, attraverso un percorso individuale e libero, alla scoperta della Volterra che ciascuno vuole, della città che ciascuno, a modo suo, ama. Brevi appuntamenti musicali saranno ripetuti più volte nel corso della serata lungo un percorso basato sulla lentezza, l’attenzione, la scoperta, l’emozione, il rapimento, perché Volterra rimanga indelebile nell’anima.

Quaranta, circa, gli appuntamenti in programma sabato 10 settembre tra concerti, spettacoli teatrali, percorsi d’arte e mostre, fuochi d’artificio. Dal 6 settembre 'Aspettando la Notte Rossa' con concerti ed eventi gratuiti.

Aspettando la Notte Rossa

Martedì 6 settembre

Musicas7 in concerto

Piazza dei Priori, ore 21.30

Lorenzo Gasperini, Lorenzo Macchioni, Dario Giustarini, Leonardo Pannocchia, Mirko Barberini, Fernando Campana Pop and Rock Music.

Giovedì 8 settembre

Prognosi Riservata in concerto

Piazza dei Priori, ore 21.30

Francesco Bartaloni, Ronnie Sbaragli, Claudio Anichini, Damiano Guarguaglini, Stefano Mugnaini, Paolo Marchetti Rock & Blues.

Venerdì 9 settembre

Matteo Venturini, organo e musiche di J.S. Bach

Cattedrale di Santa Maria Assunta, piazza S. Giovanni, ore 21.30

Concerto di organo di Matteo Venturini con musiche di J.S. Bach.

Sabato 10 settembre

Trekking urbano

Piazza dei Priori, ore 17

Trekking urbano da piazza dei Priori alla Badia Camaldolese per Badiart, visita guidata di Carlotta Milani. Partenza dall’Ufficio Turistico. Itinerario: Chiesa di San Lino, Chiesa di San Francesco, Mura Etrusche di Santa Chiara, Chiesa di San Giusto, Mura Etrusche della Guerruccia, Badia Camaldolese.

Sabato 10 settembre

Scultura, pittura, grafica, fotografia, musica, poesia

Badia Camaldolese (PI), ore 17-19

Evento di scultura, pittura, grafica, fotografia, musica, poesia, con Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, associazione Mondo Nuovo APS, associazione BadiArt, Comune di Volterra Arte-Art.

La Notte Rossa

Apertura della Festa

Interventi musicali, visivi, fotografici nei luoghi della Notte Rossa. Gli interventi si ripeteranno agli orari contenuti nel programma. Apertura dei musei e dei monumenti per le visite gratuite dalle 21 alle 24.

Live Notte Rossa

In piazza dei Priori e nelle vie del centro, dalle 21.15 alle 24, proiezioni e installazioni Live Signage con le immagini dai siti della Notte Rossa.

Borrkia in Big Band in concerto

Concerto in piazza dei Priori alle 23.30 con Stefano Toncelli, Bruno Salvadori, Daniela Bulleri, Lorenzo Bavoni, Joseph Nowell, Francesco Fiorini, Alessio Lanforti.

Fuochi d’artificio

Fuochi d’artificio con Pirotecnica Benassi alle 24 in piazza dei Priori

Summertime in Red, Cepem Jazz Ensemble

Concerto in piazza San Giovanni, Loggiato Ospedale alle 21.30, 22.30 e 23 Summertime in Red con Cepem Jazz Ensemble: Capacchione Lucia, Novelli Tiziana, Andreoli Giovanni, Salvadori Michele, Loretelli Alberto, Fanelli Pietro, Giustarini Carlo.

Filarmonica G. Puccini – Pomarance

Concerto bandistico della Filarmonica G. Puccini di Pomarance alle 21 in piazza dei Priori, alle 22 in piazza San Giovanni e alle 21 in piazza XX Settembre.

Borges di Fabrizio Parrini, concerto in versi

Musica e poesia con Fabrizio Parrini, voce recitante e Michele Bracciali, fisarmonica, alle 21.30 e 22.30 al Palazzo dei Priori, Sala del Consiglio.

Dr. John e Mr Lord, country music

Concerto di Giovanni Giannelli, Damiano Nerei alle 21.30, 22.15 e 23 in piazza Martiri della Libertà.

Instrumental trio

Concerto di Carlo Paoletti, Leonardo Barbafiera, Lele Basta alle 21, 22 e 23 in piazzetta Minucci.

La clausola

Teatro con Stefania Pugi, Hystrio Teatro, alle 21.30 e 22.30 alla Pinacoteca Civica.

Duo jacaranda, omaggio alla bossa nova

Concerto omaggio alla bossa nova, con Mino Cavallo, chitarra e Gaia Schirò, voce alle 21.30 e 22.30 con visite a Palazzo Viti.

Allievi di chitarra dell’Accademia della Musica Città di Volterra

Musica con l’Accademia della Musica Volterra Città di Volterra, dalle 21.30 alle 23 al Museo Etrusco Guarnacci e alle 21, 21.30 e 22.30 al Teatro Persio Flacco, Ridotto.

Luca Chiellini, Piano solo show

Concerto di musica jazz di Luca Chiellini “Tra Chicago e New Orleans” alle 22 al Teatro Persio Flacco.

Alla scoperta di via Porta all’Arco

'Bonomini MMXXII': visita al Palazzo dell’Istituto Bonomini, luogo di arte e artigianato, aperto fino a tarda sera. La visita sarà accompagnata da un quartetto di musica classica.

Seguendo il filo rosso: dall’arte antica all’arte contemporanea

Esposizione di Michela Marinai, Gloria Moretti, Margherita Oggiana, Anita Trinciarelli, Silvano Palazzese alla Libreria L’Araldo.

Percorso poetico al Giardino dello Sbarba

Percorso poetico tra arte e musica al Giardino dello Sbarba di via del Mandorlo.

Channel 4, Rock New Wave

Concerto di Rock New Wave dei Channel 4 con Alessio Marolda, Enrico Rumori, Giampaolo Inglima, Massimiliano Righi, alle 21, 21.30 e 22.30 in via Gramsci.

Il fuoco e la luce: illuminazione a fiamma delle Fonti

Evento alle Fonti San Felice, dalle 21 alle 24.

Entrando da porta San Francesco

Videoproiezione e musica alla Chiesa di San Dalmazio.

Spazio Danza

Apertura al pubblico della scuola di Danza al Conservatorio di San Pietro.

Tutti gli eventi e l’ingresso a Musei, Chiese, Palazzi, Giardini e Monumenti, dalle 21 alle 24, sono gratuiti. Informazioni e prenotazioni al Consorzio Turistico Volterra Valdicecina, 0588 87257 o 86099 info@volterratur.it.