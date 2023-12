'Pisa Next Year Contest', scelti i giovani cantanti e danzatori che si esibiranno a San Silvestro

Sono stati selezionati i gruppi e cantanti che saliranno sul palco di piazza dei Cavalieri sabato 30 dicembre per il 'Pisa Next Year Contest'. I vincitori avranno la opportunità di suonare, sullo stesso palco, la notte di Capodanno prima del Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, e il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi.

Quattro i concorrenti del settore canto e musica: Tiziana Vecchi, Ragio, Sara Vannini e Sara Iacchetta. Altrettanti per il settore danza: la scuola danza 'Girardo' (danza acrobatica), la scuola danza 'Lab Corp' (danza moderna), la scuola di danza 'Peccioli' (Hip Pop) e Linda Petroni (danza moderna).

A giudicare le performance una giuria composta da Marina Mulopulos (cantante italo greca che da anni lavora in modo sperimentale sulla voce come strumento. Ha all’attivo svariate collaborazioni con artisti del panorama nazionale ed internazionale); Veronica Niccolai (cantante, autrice e producer musicale in arte DJ V con all’attivo la collaborazione pluriennale con Radio Bruno); Stefano Bini (esperto nel settore moda ed eventi live, già presidente di giuria di 'Notti di talento'); Marta Priore (organizzatrice di eventi); Francesca Magnelli, in arte Frances (cantautrice); Marco Semilia, in arte Marclo (danzatore e coreografo, attualmente nella Crew Slap 4 Funk, diretta dal coreografo Kris Buzzi, presente in eventi italiani e internazionali come il Pay The Cost To Be The Boss di Parigi).

La serata del 30 dicembre (inizio ore 21.30) sarà presentata da Maria Grazia Cucchi, giornalista e blogger, collaboratrice tra altri con Toscana tv, Radio Bruno e Super Six. Al termine del contest (ore 23.30 circa), si terrà il Dj-set di uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, DJSET Samuel from Subsonica.

Domenica 31 dicembre il grande palco di piazza dei Cavalieri ospiterà (a partire dalle ore 22.00) il Dj-set di Albertino di Radio Deejay e M2O, lo show case di Fabri Fibra, il Dj-set di Ricky Le Roy from Metempsicosi. Allo scoccare della Mezzanotte, poi, spazio ai tradizionali fuochi d’artificio dal Ponte di Mezzo, visibili dai Lungarni.

Il doppio appuntamento, sabato 30 e domenica 31 dicembre, voluto dal Comune di Pisa, Assessorati al Turismo e alle Politiche giovanili, sarà a ingresso gratuito. Gli eventi sono in collaborazione con STEP.