Ponte di Parole, partenza con il botto

Pronti via e la terza edizione di Ponte di Parole, festival letterario diffuso 'Made in Pontedera', è già un successo di partecipazione. Già nella prima delle quattro giornate, quella di ieri, i vari appuntamenti in cartellone sono stati quasi tutti 'sold out'.

In tantissimi per Franco Arminio e i suoi Canti della Gratitudine al Museo Piaggio e per Sasha Naspini con 'Error 404' al cinema Agorà. Al Palp Domenico Scarpa e Martina Mengoni hanno accompagnato il pubblico alla scoperta di un insolito Primo Levi e all'Ipsia Pacinotti Tommaso Giani ha presentato, davanti agli studenti, 'Diari della Stazione'.

Inaugurata anche, sempre nell'ambito di Ponte di Parole, la mostra della sezione fotografica Crec Piaggio che è la restituzione di Obiettivo Italia, realizzata lo scorso anno.