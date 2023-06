Grazie alla collaborazione con docenti e studenti di alcune tra le più prestigiose Accademie di Belle Arti italiane - tra cui Bologna, Carrara, Firenze, Ravenna, Rimini e San Marino - da 25 anni il progetto 'Scart' racconta un modo nuovo di guardare ai materiali di scarto dei processi industriali che ogni giorno arrivano nei siti polifunzionali toscani di Herambiente, destinati al trattamento dei rifiuti. Sfridi di pelle, bottiglie di plastica, poliaccoppiati di gomma, ritagli di tessuto e molti altri materiali, che l’industria quotidianamente scarta e considera un rifiuto, con 'Scart' tornano ad essere materia prima per realizzare oggetti di design destinati all’arredamento, ma anche costumi di scena per il teatro, abiti e accessori moda da indossare; e poi ancora scenografie, sculture, quadri e persino strumenti musicali. Una collezione di oltre mille pezzi realizzata nei decenni grazie ad artisti visionari, capaci di intuire un futuro per ciò che viene sottratto allo scarto.

Tre sono gli spazi di 'ArtInsolite' nei quali dal 30 giugno al 15 settembre è possibile apprezzare le opere di 'Scart'. L’Eco Design nel Centro Polivalente San Carlo e nella Cantina di Nonno Barta ospita numerosi elementi di arredo tra cui tavoli, poltrone, sedie, lampade e cassettiere realizzate con materiali di varia provenienza, dagli pneumatici alle ciambrane delle finestre, dagli scarti di pelle alle cravatte. L’Omaggio a Fellini nel Teatro Comunale ospita sei grandi quadri (200x160 cm) e sei più piccoli (70x100 cm), rigorosamente realizzati con materiali di scarto, che riproducono frame iconici delle più famose pellicole del regista riminese e una sua scultura alta 2 metri e mezzo. Infine una mostra fotografica di grandi dimensioni, diffusa per il borgo, racconta i personaggi e le collaborazioni che nei decenni hanno accompagnato la storia del progetto, comprese le numerose collaborazione con il Teatro del Silenzio per il quale dal 2012, e per ogni edizione, 'Scart' ha realizzato centinaia di costumi di scena indossati dagli artisti saliti sul palco con Andrea Bocelli: soprano, ballerini, coro e performer.

La rassegna di arte contemporanea ArtInsolite è visitabile tutti i giorni, dal 30 giugno al 15 settembre 2023 con ingresso gratuito.