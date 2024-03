Spettacoli in offerta al Teatro Nuovo con Shop Today

Una ricca offerta di spettacoli teatrali in programma al Teatro Nuovo di Pisa, a prezzo scontato, è disponibile sul nostro shop online. Le scelte vanno da 'Canto rovesciato' dei Vincanto, in programma venerdì 15 marzo, a 'Al Dio sconosciuto' in calendario venerdì 31 maggio.

In totale sono otto le rappresentazioni in promozione su Shop Today, adatte a tutti i tipi di pubblico. Ecco nel dettaglio il calendario in programma:

- Venerdì 15 marzo 'Canto rovesciato'

- Sabato 23 marzo 'Shakespearology'

- Domenica 24 marzo 'Una volta c'era una volta'. Spettacolo per bambini, biglietti disponibili dal 18 marzo

- Sabato 6 aprile 'In ogni caso nessun rimorso'. Biglietti disponibili dal 18 marzo

- Sabato 20 aprile 'Revolucionaria'. Biglietti disponibili dal 18 marzo

- Domenica 7 aprile 'Mostriciattoli'. Spettacolo per bambini, biglietti disponibili dal 18 marzo

- Venerdì 17 maggio 'The Game'. Biglietti disponibili dal 18 marzo

- Venerdì 31 maggio 'Al Dio sconosciuto'. Biglietti disponibili dal 18 marzo