Serata burlesque alle 'Notti Blu': ospite Giulia Di Quilio

Eleganza, fascino, seduzione. Giulia Di Quilio, attrice (scelta e amata da Paolo Sorrentino) e performer di burlesque, è un concentrato di bellezza e intelligenza. Sarà lei la protagonista assoluta del prossimo appuntamento della rassegna 'Notti Blu' al Golf Club Tirrenia, la nuova manifestazione del litorale pisano organizzata e promossa dall'associazione Lungofiume. Giovedì 28 luglio alle 22 (con apericena alle 20.30) Giulia Di Quilio (in arte Vesper Julie) avrà un doppio compito: si racconterà, intervista dalla giornalista Francesca Bianchi, e porterà il suo affascinate spettacolo di burlesque sul palco del Golf Club Tirrenia, accompagnata dalla musica dal vivo degli Sparkly Cats.

Attrice, performer, autrice, Giulia Di Quilio è in prima linea contro il revenge porn. Dopo diversi anni di formazione teatrale e l’inizio della carriera sul palco e davanti alla macchina da presa, Giulia ha incontrato, nel 2010, l’arte del burlesque, combinandola alla sua versatilità di interprete. Non a caso è stata scelta da Paolo Sorrentino, per recitare nel pluripremiato film 'La Grande Bellezza', un'apparizione forte, caratterizzata da un altro richiamo alle sottili sfumature della seduzione, questa volta in chiave noir, mette alla prova i sensi del protagonista Toni Servillo. E' stata tra i co-protagonisti della commedia cinematografica "Non è vero ma ci credo", nel cast della soap opera "Un posto al Sole" e nel corto prodotto da Roman Coppola per Coppola Winery, proiettato all'apertura del Sundance film festival 2019. Nominata Miglior Performer Italiana 2015 dalla rivista GQ, ha paretcipato ai più importanti festival italiani e internazionali arrivando al palcoscenico del Salone Margherita di Roma, tempio dello spettacolo di varietà. Nel 2016 ha pubblicato per Gremese Editore il libro "Eros e burlesque". Ha partecipato in veste di ospite a diversi programmi tv, attualmente è in tournée col suo spettacolo teatrale "Un Passato Senza Veli - Le Grandi Dive del Burlesque", mettendo in scena le vicende delle dive 'pioniere' di questa forma d'arte.

Di successo la serie Podcast "È il sesso, bellezza!" dove affronta tematiche legate al sesso e al corpo in maniera leggera ma mai banale. Impegnata attivamente sulle questioni legate al femminismo e ai diritti delle donne ha partecipato alla prima e seconda edizione del Women's art indipendent festival e ha dato vita alla sfida web #intimatechallenge contro il revenge porn.

La formula:

- Cena + spettacolo (ore 20.30) 30 euro

- Solo spettacolo (ore 22) 18 euro

Per info e prenotazioni: 050 37518, Lungofiume 339 8269696. Notti Blu al Golf Club è stata pensata e organizzata dall'associazione Lungofiume e dal suo presidente Massimo Corevi (con il sostegno di Leo e i piccoli desideri), dal Golf Club Tirrenia con il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di numerosi sponsor. La rassegna rientra nel programma di Marenia 2022.