Visita guidata alla Certosa di Calci

Indirizzo non disponibile

Una scansione del tempo diversa da quella odierna, più lenta e pacifica: questa è la sensazione principale trasmessa da una visita in Certosa.

Saranno ripercorse le orme dei monaci certosini per scoprire come passavano le proprie giornate entrando nei vari ambienti sacri senza però tralasciare la loro importanza a livello artistico.



Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti disponibili.

Ritrovo ore 15.45 davanti all'entrata della Certosa.

Prezzo: 15 euro comprendenti visita guidata più biglietto d'entrata. Info discoverpisalucca@gmail.com.