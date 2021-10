Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend del 16 e 17 ottobre Castagne, eccellenze enogastronomiche toscane, visite alla scoperta di luoghi solitamente chiusi al pubblico. Ma anche spettacoli teatrali divertenti e tante iniziative per i più piccoli

Se si potesse descrivere il weekend del 16 e 17 ottobre con un colore, sicuramente ci sarebbe il marrone. Ma non uno qualsiasi. Quello caldo, quasi ramato, tipico delle castagne. Ma anche il rosso rubino o il bianco perlato dei vini del territorio. O le luci cangianti cangianti dei monumenti che apriranno in esclusiva nel fine settimana grazie alle Giornate del Fai. Insomma, anche questa volta la scelta non manca. Ecco qualche consiglio:

Formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, birra e liquori. E, soprattutto, l'olio e il vino. Da acquistare o da degustare, a seconda della scelta, tra gli oltre 80 stand (record assoluto) dei produttori agroalimentari e vitivinicoli a 'Km 0' che parteciperanno al 'Food & Wine festival 2021'. Da domani, venerdì 15, e fino a domenica 17 ottobre piazza Vittorio Emanuele II a Pisa si trasformerà in un vero e proprio percorso enogastronomico con le eccellenze del territorio pisano. Che sarà protagonista anche dei menù di bar e ristoranti limitrofi. E non mancheranno nemmeno punti informativi, masterclass, degustazioni guidate e attività ludiche pensate per i più piccoli davanti al murales di Keith Haring.

Il 16 e 17 ottobre torna nel borgo medievale di Rivalto la 'Sagra del Marrone', come viene chiamata una vera e propria specialità rinomata del paese: la castagna. Due giorni in cui sarà possibile gustare le castagne di Rivalto in tutte le salse, dal pane ai dolci alle tradizionali caldarroste. Infatti sarà attivo a pranzo e a cena il ristorante della sagra, mentre ci saranno anche diversi stand 'salati', bancarelle con prodotti artigianali e locali e animazione per i più piccoli. Nel pomeriggio di domenica prevista anche l'esibizione della banda giovanile di Terricciola 'The Shining Winds'.

Per rimanere in tema di castagne basta spostarsi a Orciatico, tra le colline pisane. Qui, domenica 17 ottobre, si tiene la 48ª edizione della 'Sagra delle Castagne'. Un appuntamento da non perdere, tra i bellissimi colori autunnali della natura circostante, per assaporare specialità locali con musica, ballo e tanto altro. E la protagonista assoluta è la castagna: per le vie del borgo ci saranno caldarroste e ballotte, castagnaccio e vino dolce, oltre ad altri cibi da gustare, dalle frittelle a panini e bomboloni.

Con le Giornate FAI d'Autunno questo fine settimana si aprono anche i tesori artistici e architettonici del territorio, spesso chiusi al pubblico. In provincia di Pisa le sezioni locali del Fondo Ambiente Italiano hanno realizzato due 'percorsi'. Il primo, a Vicopisano, coinvolge le tre chiese romaniche di San Jacopo in Lupeta, Sant’Andrea in Nocciola e la Pieve di Santa Maria Assunta. A Volterra invece sarà possibile visitare Saline, frazione che deve il suo nome ai cospicui depositi di salgemma racchiusi nel sottosuolo. Una presenza che risale all'epoca etrusca e da allora una preziosa risorsa economica per l'intero territorio.

Di solito la battaglia di San Romano è conosciuta per il trittico del pittore Paolo Uccello. Ma se la vicenda si animasse? A raccontare la storia con ironia e leggerezza è lo spettacolo teatrale 'La battaglia di chi? Conferenza semi seria sulla battaglia di San Romano', messo in scena sabato 16 ottobre dalla compagnia Passe- partout con la partecipazione straordinaria di Katia Beni, nella Sala del Don Enzo Terreni a Montopoli in Val d'Arno. Si potrà così conoscere di più la storica vicenda, divertendosi.

A La Città del Teatro di Cascina domenica 17 ottobre arriva 'Paloma'. Di chi si tratta? Intanto è una bambola, dalle sembianze di una nonna, con tante storie da raccontare. Ed è anche la protagonista dello spettacolo 'Paloma, ballata controtempo'. Insieme alla musica suonata dal vivo, Paloma riuscirà ad incantare grandi e piccoli, a rendersi indimenticabile con i suoi ricordi, insegnando che le persone che amiamo rimangono sempre vive nel nostro cuore.

La 'bici delle storie' arriva a Pisa per una mattinata (domenica 17 ottobre) con tanta animazione e letture per bambini. La partenza è dal Giardino Scotto per arrivare, tra una storia e una pedalata, fino al Parco della Cittadella. Sarà possibile anche acquistare il libro 'La bici delle storie', a cura di Daniela Bertini, per finanziare la costruzione di una biblioteca in Etiopia in ricordo della piccola Marianeve.

Qui per conoscere tutti gli eventi.