Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 16 e 17 dicembre Spettacoli teatrali, escursioni ed eventi a tema natalizio: tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Si avvicina il Natale e numerose saranno le iniziative a tema che animeranno Pisa e provincia già nel weekend del 16 e 17 dicembre. Nel fine settimana, inoltre, non mancheranno spettacoli teatrali, incontri ed escursioni: ecco qualche suggerimento.

Con due recite (sabato 16 alle 21 e domenica 17 dicembre alle 17), Umberto Orsini e Franco Branciaroli portano sulla scena del Teatro di Pisa 'I ragazzi irresistibili', la famosa commedia di Neil Simon poi diventata film con Walter Matthau e George Burns. Terzo titolo della Stagione di Prosa del Teatro Verdi (in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo), lo spettacolo, prodotto da Compagnia Orsini e Teatro degli Incamminati in collaborazione con Amat, per la regia di Massimo Popolizio, racconta la 'ricostituzione', dopo undici anni e insanabili incomprensioni, di una affiatata coppia di attori del varietà.

Domenica 17 dicembre, al Teatro Nuovo, si terrà un match di improvvisazione teatrale tutto dedicato al Natale, a cominciare dai nomi delle due squadre di improvvisatori che si fronteggeranno sul palco: "Una Poltrona per due" e "Mamma ho perso l'aereo". Le regole sono quelle del più amato format di improvvisazione teatrale: due squadre, i temi suggeriti dagli spettatori, un incorruttibile arbitro, punti, falli e il voto decisivo e inappellabile del pubblico.

Domenica 17 dicembre Fiab Pisa organizza un'escursione in bicicletta che, da Porta a Mare, condurrà al Parco di San Rossore proseguendo poi da Casali del Marmo fino a Migliarino e Marina di Vecchiano. La gita, straordinariamente, non è aperta ai soli soci ma anche ai ciclisti che non siano mai stati tesserati FIAB in precedenza

Domenica 17 dicembre, nel parco di San Rossore, appuntamento con truccabimbi, sculture di palloncini, incontro con Babbo Natale con dolci regali e molto altro ancora.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre il centro storico di Ponsaco sarà animato da 'Un fantastico Natale', iniziativa organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Ponsacco con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, il contributo della Banca di Pisa e Fornacette e la collaborazone dell'Associazione Buon Pro. Numerosi gli appuntamenti da non perdere tra attrazioni e spettacoli.

Domenica 17 dicembre, alle 18, torna il consueto appuntamento con il presepe vivente di Casciana Terme. Saranno allestite tutte le scene a partire dalla piazza di San Martino fino a giungere nel cortile della Torre Aquisana ai piedi della capanna della natività.

Sabato 16 e domenica 17 dicembre, a partire dalle 15:30, Antitesi Teatro Circo, con il sostegno del Comune di San Giuliano Terme, organizza 'Il Circo sotto l'Albero', evento gratuito e aperto a tutti, per portare momenti di divertimento e spensieratezza a bambini e bambine di ogni età e alle loro famiglie.

L'appuntamento di dicembre con gli Eco Incontri, in programma sabato 16 alle 18.30, vedrà sul palco del Museo Piaggio Beppe Severgnini, uno dei giornalisti più autorevoli e seguiti sia in Italia che all'estero ed autore di molti libri divenuti bestseller internazionali.

