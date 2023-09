Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 23 e 24 settembre Notte bianca dello sport, apertura straordinaria del tumulo di San Iacopo e tanto altro ancora: tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana

Dalla Notte bianca dello sport all'apertura straordinaria del tumulo di San Iacopo, dal festival Pisa Street Photography International a NavigArte: numerosi gli appuntamenti in programma tra Pisa e provincia da non perdere nel fine settimana. Ecco qualche suggerimento su come trascorrere le giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre.

Sabato 23 settembre si svolgerà la prima edizione della Notte bianca dello sport. Strade e piazze del centro saranno trasformate in spazi inediti e unici dove svolgere un'ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito per presentare le relative attività, anche con dimostrazioni e performance. Saranno presenti circa 80 enti, gruppi e associazioni sportive pisane, con stand espositivi e attività dimostrative tra i Lungarni Gambacorti e Galilei e lungo l'asse piazza XX Settembre e piazza Garibaldi, compresi il Ponte di Mezzo, Largo Ciro Menotti e piazza Gambacorti

Sabato 23 e domenica 24 settembre, al Centro Sms, appuntamento con la seconda edizione del festival 'Pisa Street Photography International', che vede per protagonista il genere fotografico più in voga del momento: la fotografia di strada.

Sabato 23 e domenica 24 settembre si svolgeranno le Giornate Europee del Patrimonio. A Pisa, in via straordinaria, sarà aperto il tumulo di San Iacopo, la monumentale tomba principesca etrusca conservata nella periferia della città. Sarà possibile visitare l'area archeologica gratuitamente sabato 23 settembre dalle 10 alle 14 e domenica 24 settembre dalle 10 alle 18.

Un saluto al sole estivo ed un benvenuto all'autunno: sabato 23 settembre, nei giorni dell'equinozio d'autunno, sulle Mura di Pisa l'insegnante yoga Simila Laiatici dell'associazione 'Ananda Guna K9 ASD' organizza la passeggiata meditativa 'Yoga sulle Mura al tramonto', per accogliere la stagione del riposo e della rigenerazione. Appuntamento alle 17 alla Torre di Legno.

In occasione delle Giornate europee del patrimonio e della Domenica di carta 2023, l'Archivio di Stato di Pisa, con il patrocincio dell'Assessorato al Turismo del Comune di Pisa, apre le porte di Palazzo Toscanelli e delle Logge di Banchi con una serie di visite guidate che invitano il pubblico a conoscere il patrimonio architettonico dell'Istituto, occasione preziosa per accedere a due dei più prestigiosi palazzi del lungarno pisano. Primo appuntamento domenica 24 settembre con l'apertura di Palazzo Toscanelli

Domenica 24 settembre, alle 17.30 in Piazza S.Caterina nell'ambito di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale nato nel 2011 da un'idea di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con la direzione artistica di Flavia Bucciero, appuntamento con 'Piazza in Danza', un invito rivolto a tutte le persone a unirsi a noi in una danza comunitaria.

Sabato 23 e domenica 24 settembre, a Crespina, appuntamento con 'Aspettando le Civette', evento che anticipa la tradizionale Antichissima Fiera delle Civette con una vera e propria festa nel borgo di Crespina dove sarà possibile gustare le specialità degli street food nel cuore del borgo in via XXI Aprile.

Si svolgerà sabato 23 settembre dalle 15.30 alle 18.30 la terza edizione della Festa dei Musei, evento che celebra la cultura e l'arte attraverso la collaborazione dei musei della Valdera. Sede di quest'anno il caratteristico Museo della Civiltà Contadina, nel suggestivo borgo di Montefoscoli.

Un nuovo appuntamento dedicato a motociclisti, bikers e appassionati del mondo Harley, in un suggestivo viaggio tra le bellezze paesaggistiche, le specialità gastronomiche e le meraviglie storiche di Volterra e del suo territorio. Si svolgerà domenica 24 settembre nella cittadina etrusca 'In moto tra gusto e storia', il raduno Harley Davidson organizzato dal Centro di assistenza tecnica di Confcommercio Provincia di Pisa e promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra.

