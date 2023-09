Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 9 e 10 settembre Tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana tra rievocazioni storiche, mostre, convention e street food

Sarà un weekend particolarmente ricco di eventi, quello del 9 e 10 settembre. Numerosi, infatti, gli appuntamenti che animeranno Pisa e provincia nel fine settimana tra rievocazioni storiche, mostre, convention e street food: ecco qualche consiglio.

Sabato 9 settembre la Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco riporterà la città e tutti gli appassionati 524 anni indietro, a quell'8 settembre del 1499 in cui la popolazione della seconda Repubblica, in una disperata resistenza, riuscì a rompere e disperdere l'assedio portato dall'esercito fiorentino. La rievocazione si svolgerà a partire dalle 9 nei pressi del Bastione Stampace, dove le cronache raccontano che si svolse lo scontro decisivo per il trionfo pisano.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre il Viale delle Piagge accoglierà il terzo Fest Food Festival. Tre serate all'insegna dello street food, proprio lungo gli argini dell'Arno e sotto la frescura dei platani, per l'ultimo scorcio d'estate.

Sabato 9 e domenica 10 settembre, in Logge di Banchi (ingresso gratuito), torna l'appuntamento con la Mostra del Disco, in cui saranno presenti più di 20 espositori qualificati provenienti da tutta Italia con le loro chicche in vinile: dalle rarità ai dischi per tutte le tasche. Un' occasione da non farsi scappare per tutti gli appassionati del vinile, ma non solo, cd e mix.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre, alla Stazione Leopolda, si svolgerà la prima edizione della Body Art Convention, alla quale prenderanno parte 45 tatuatori professionisti provenienti da diverse regioni italiane. I visitatori potranno avvicinarsi alle tecniche e agli stili artistici proposti dai tatuatori partecipanti, regalandosi, perché no, il primo o l'ennesimo tattoo, realizzato in tutta sicurezza con il medesimo confort di uno studio. L'area espositiva sarà inoltre animata da un programma di seminari di approfondimento sulle tecniche realizzative degli stili ornamental, neotraditional, realistico e dei piercing.

Domenica 10 settembre, dalle 19, chiusura di Eliopoli Summer 2023 con 'Eliopoli Food & Dance'. In programma cena, balli e tanto divertimento.

Visite guidate gratuite, libri, defibrillatore, convegno e teatro: domenica 10 settembre la Sinagoga di Pisa e l'antico cimitero ebraico di piazza dei Miracoli aprono le loro porte in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, con una serie di eventi per scoprire e riscoprire la storia e la cultura di una comunità che da oltre mille anni è protagonista della vita cittadina.

Sabato 9 e domenica 10 settembre a Montopoli in Val d'Arno sarà ancora Medioevo: è infatti ormai tutto pronto per la 49esima edizione della rievocazione storica organizzata dalla ProLoco di Montopoli in stretta collaborazione con il Comune.

Due giorni di scoperta del territorio di Ripafratta, borgo dell'antico confine tra Pisa e Lucca, ai piedi del Monte Pisano, sulle rive del Serchio: il 9 e 10 settembre 2023 torna la "Festa della Rocca e del suo Territorio", 11esima edizione, organizzata dalla Pro Loco Ripafratta "Salviamo La Rocca", tra storia, natura, sport, esplorazione, musica, cibo e cultura.

