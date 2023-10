Contrasto alla disoccupazione, nuovi corsi di formazione in Provincia di Pisa

Formazione e percorsi brevi, contrasto alla disoccupazione e possibilità di inserimento aziendale tramite stage. Sono tanti e variegati i corsi rivolti a persone disoccupate che, tra ottobre e dicembre, potranno beneficiare di formazione gratuita per implementare il proprio curriculum e avere la possibilità di entrare in azienda. Ancora una volta Cna Pisa, tramite la sua agenzia formativa Copernico e il programma 'Gol' (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), si pone come punto di riferimento della formazione offrendo possibilità occupazionali nella provincia di Pisa.

Il Programma 'Garanzia Occupabilit à dei Lavoratori' è, infatti, un’azione di riforma del sistema delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale che si inserisce nell’ambito della Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), finanziato con i fondi europei di NextGenerationEU. "La finalità del Gol - scende nei dettagli la direttrice di Copernico, Valentina Cesaretti - è quella di ridisegnare i servizi per il lavoro per migliorare l’inserimento lavorativo delle persone, offrendo percorsi personalizzati di ingresso o reingresso al lavoro e innalzando le competenze attraverso percorsi di riqualificazione o aggiornamento professionale".

Moltissimi i corsi in partenza in provincia di Pisa che riguarderanno i più disparati settori: dalla saldatura alla termoidraulica passando per mansioni di magazzino e spedizione ma anche meccanici, grossisti, manutentori impianti elettrici e saldatori. Largo spazio anche ai corsi inerenti la parte più creativa. Prevista formazione per coloro che si sentono più affini a campagne pubblicitarie, comunicazione visiva, marketing, addetto vendite ma anche progettazione di software e scrittura di programmi. Non mancano poi posti e corsi ad hoc per quanto riguarda il settore moda e style. Sono infatti ricercate anche figure da inserire nei settori della cucitura, taglio pelle e tessuti, addetti alle operazioni di masticiatura, maglieria, pellame e settore della concia.

I corsi sono a rivolti a:

Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: disoccupati percettori di Naspi o Dis-Coll;

Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale: percettori del Reddito di cittadinanza;

Lavoratori fragili o vulnerabili: giovani Neet (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

Disoccupati senza sostegno al reddito: disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali (giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità), lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;

Lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor): il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale

Info e dettagli: cesaretti@cnapisa.it , barbut o@cnapisa.it.