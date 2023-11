Corsi: le Acli Pisane formano animatori di comunità

Per stare nei territori, nei quartieri, nelle comunità. Tessendo legami e reti di umanità, costruendo 'ponti' fra persone e realtà con biografie e storie diverse. E’ per questo che le Acli provinciali di Pisa, con il sostegno del Cesvot, promuovono 'Un posto per tutti, animatori di comunità', un percorso e un ciclo d’incontri che si propone di formare dirigenti, operatori e volontari all’animazione di comunità, "figure non solo appassionate e legate ai propri contesti di vita, ma contraddistinte anche dalla capacità di saper leggere la realtà in cui si agisce conoscendone storie, relazioni e dinamiche, partendo dalle diversità individuali per costruire una prospettiva comune di cambiamento in un clima di partecipazione e fiducia", spiega il presidente Andrea Valente.

Il primo appuntamento è per martedì 21 alle Acli di San Piero a Grado (via Livornese, 756, Pisa) e si propone di rispondere alla domanda 'Chi è l’animatore di comunità'. Nel secondo, fissato per lunedì 27 novembre al Nucleo Acli Giovanni Gronch di Pontedera (Piazza Caduti di Cefalonia e Corfù), la riflessione si sposterà su 'Lavoro nel territorio e con le comunità'. Il terzo, infine, ospitato dal Nucleo Acli di Fabbrica (via Veneto, 48 – Fabbrica, Peccioli), è fissato per martedì 5 dicembre e s’intitola significativamente 'Tra il dire e il fare' e sarà l’occasione per confrontare le sollecitazioni teoriche con l’esperienza sul campo. "Un posto per tutti - sottolinea Valente - è un progetto che si colloca in linea di continuità e collegamento con l’attenzione che da tempo le Acli nazionali stanno dedicando alla promozione d’iniziative e percorsi nei territori centrati proprio sull’animazione di comunità".

Tutti gli incontri si svolgono fra le 19 e le 21.30. Per informazioni: circoli.pisa@acli.it e 392.3494890.